Festa della donna, ingresso gratuito all'Orto botanico

Venerdì 8 marzo, nella giornata internazionale della donna, l'ingresso individuale all'Orto botanico di Padova sarà gratuito per le donne (sono esclusi dalla gratuità i biglietti ridotti gruppo e scuole).

Durante la giornata sono in programma anche due turni di visite guidate alle ore 11 e alle ore 15, su prenotazione, al costo di 5 euro a persona (in aggiunta al costo del biglietto di ingresso).

La prenotazione per il semplice accesso in Orto non è necessaria.

Per partecipare invece alle visite guidate invece è necessario prenotarsi chiamando il numero 049 827 39 39.

Per maggiori informazioni: www.ortobotanicopd.it - 049 827 39 39.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/305532766812362/