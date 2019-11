800 Padova Festival: tutti gli eventi e gli incontri in città, tra gli ospiti Pupi Avati e Francesca Cavallin

Dal 21 al 24 novembre 2019 al Caffè Pedrocchi di Padova e in tutta la città si terrà la seconda dell’800 Padova Festival, evento ideato da Sugarpulp e realizzato da Sugarpulp in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, con il Patrocinio della Regione Veneto e della Fondazione Veneto Film Commission.

La direzione artistica è di Matteo Strukul.

La seconda edizione dell’800 Padova Festival è realizzata in collaborazione con il Caffè Pedrocchi, la Fondazione Comitato VIII Febbraio, il Parco Letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei, il Planetario di Padova, GOODmood edizioni, il Liceo Artistico Selvatico, Padova Walks, Padova Gotica, l’Associazione Rosa Antico, Reverie, ATP Web Strategy Agency, Nordest Boulevard, Nonsolocopie, Linea Edizioni, Festival Treviso Giallo, BigUp Marketing e Comunicazione, il Cinema Rex, il Cinema Esperia e LA CASE Books.

Media Partner: Il Blog di Padova, Sugarpulp MAGAZINE, Radio Cafè e Radio Stereocittà.

Aggiornamenti e news

Tutto il programma sempre aggiornato al link https://www.800padovafestival.it/eventi/

Programma

Giovedì 21 novembre

Giovedì 21 novembre - orario: 18 - 19

Il Grand Tour ottocentesco tra Padova e i Colli Euganei

Libreria Minerva in via del Santo, 79

Claudia Baldin racconta il primo turismo letterario ottocentesco e i [...]

Gratuito

Giovedì 21 novembre - orario: 21 - 23.30

Call me Ishmael

Cinema Teatro Rex in via Sant'Osvaldo, 2

Esposizione delle creazioni pittoriche ispirate al Moby Dick a cura [...]

Gratuito

Giovedì 21 novembre - orario: 21 - 23.30

Negli abissi dell’Oceano metropolitano

Cinema Teatro Rex in in via Sant'Osvaldo, 2

Installazione ispirata a Moby Dick di Herman Melville. Gli studenti [...]

Gratuito

Giovedì 21 novembre - orario: 21.30 - 23.30

Una balena bianca tra le righe

Cinema Teatro Rex in via Sant'Osvaldo, 2

Reading con naufragio in musica del Moby Dick. Primo viaggio [...]

Gratuito

Venerdì 22 novembre

Venerdì 22 novembre - orario: 10 - 11

I centri culturali ottocenteschi

Caffè Pedrocchi in via VIII Febbraio, 15

Palazzo Papafava, i giardini Treves e Rominati (il giardino paesaggistico [...]

Gratuito

Venerdì 22 novembre - orario: 11 - 12

La scoperta dell’Egitto

Caffè Pedrocchi in via VIII Febbraio, 15

Un affascinante viaggio nell'Antico Egitto tra gioielli, moda e tessuti [...]

Gratuito

Venerdì 22 novembre - orario: 17 - 18

La goliardia e la commedia goliardica: dall’800 ai giorni nostri

Aula Nievo, Palazzo Bo in via VIII Febbraio, 2

Excursus storico sulla commedia goliardica e satirica, e conversazioni sul [...]

Gratuito

Venerdì 22 novembre - orario: 17 - 18

Da Victor Hugo a Théophile Gautier: tutti pazzi per Padova

Caffè Pedrocchi in via VIII Febbraio, 15

Pochi sanno che Victor Hugo l'autore di "Notre-Dame de Paris", [...]

Gratuito

Venerdì 22 novembre - orario: 18 - 19

Piccole Donne

Caffè Pedrocchi in via VIII Febbraio, 15

Reading a cura di Francesca Cavallin del capolavoro di Louisa [...]

Gratuito

Venerdì 22 novembre - orario: 21 - 23

The Nest – Il Nido

Cinema Teatro Rex in via Sant'Osvaldo, 2

Proiezione del film horror italiano rivelazione dell'anno, "The Nest - [...]

euro 8

Sabato 23 novembre

Sabato 23 novembre - orario: 10 - 11

La Tavola Periodica: dalla chimica alla letteratura

Caffè Pedrocchi in via VIII Febbraio, 15

Reading ispirato al "Sistema Periodico" di Primo Levi in occasione [...]

Gratuito

Sabato 23 novembre - orario: 11 - 12

L’arte dell’800, venti di cambiamento

Caffè Pedrocchi in via VIII Febbraio, 15

800 Padova Festival presenta un incontro d'arte con lo storico [...]

Gratuito

Sabato 23 novembre - orario: 16 - 17

J’accuse: giustizia e ingiustizia nell’800

Palazzo Moroni – Sala Paladin in via del Municipio, 1

L'affaire Dreyfus a fine '800 scosse la Francia al punto [...]

Gratuito

Sabato 23 novembre - orario: 17 - 18

Belzoni e il Portello

in viaggio nella Padova di fine Settecento e nel quartiere del [...]

Euro 15

Sabato 23 novembre - orario: 17 - 18

Criminali e criminologia nell´800

Palazzo Moroni – Sala Paladin in via del Municipio, 1

Una tavola rotonda per esplorare l'origine e la nascita della [...]

Gratuito

Sabato 23 novembre - orario: 18 - 19

Dal Libro Cuore al reality “Il Collegio”: com’è cambiata l’educazione dei nostri figli?

Palazzo Moroni – Sala Paladin in via del Municipio, 1

Per decenni il libro Cuore di De Amicis è stato [...]

Gratuito

Sabato 23 novembre - orario: 20.30 - 23.30

Cena ottocentesca al Caffè Pedrocchi

Caffè Pedrocchi in via VIII Febbraio, 15

Cena di gala ottocentesca con musiche d'epoca al Caffè Pedrocchi, [...]

Euro 59

Sabato 23 novembre - orario: 21 - 22

Il cielo dell’800 fra Padova, l’Egitto e le stelle

Planetario di Padova in via Alvise Cornaro, 1

Prenota subito il tuo posto gratuito Prenota L’Ottocento ci [...]

Gratuito

Domenica 24 novembre

Domenica 24 novembre - orario: 10.30 - 11.30

Dracula, il Principe delle Tenebre

Caffè Pedrocchi in via VIII Febbraio, 15

Lectio Magistralis di Matteo Strukul su VLAD DRACULA fra storia, [...]

Gratuito

Domenica 24 novembre - orario: 11.30 - 12.30

L’evoluzione oltre Darwin

Caffè Pedrocchi in via VIII Febbraio, 15

Quando si parla di teoria dell'evoluzione è difficile non citare [...]

Gratuito

Domenica 24 novembre - orario: 12.30 - 14.30

Brunch ottocentesco al Pedrocchi

Caffè Pedrocchi in via VIII Febbraio, 15

MENU Caffè in infusione | Caffè all’americana | Selezione di [...]

Euro 38

Domenica 24 novembre - orario: 15 - 16.30

Visita al Pedrocchi Massonico

Alla scoperta del Pedrocchi Massonico Lo Stabilimento Pedrocchi, l'edificio che [...]

Euro 10

Domenica 24 novembre - orario: 16.30 - 18.30

Vestire le Classi Sociali a fine ‘800

Caffè Pedrocchi in via VIII Febbraio, 15

Appuntamento al Pedrocchi con il gruppo Rêverie che dimostrerà ai [...]

Euro 22,55

Domenica 24 novembre - orario: 17 - 18

Tour guidato alla scoperta della Padova Gotica

TOUR con reading itineranti a cura di Padova Gotica: "BORGHESIA [...]

Euro 15

Domenica 24 novembre - orario: 17.30 - 18.30

Incontro con Pupi Avati

Caffè Pedrocchi in via VIII Febbraio, 15

Nella magica Sala Rossini, piano nobile Caffè Pedrocchi, un imperdibile [...]

Gratuito

Domenica 24 novembre - orario: 21 - 23

Il Signor Diavolo

Cinema Esperia in via Chiesanuova, 90

Proiezione de "Il Signor Diavolo". Il Maestro Pupi Avati sarà [...]

Euro 6

Info web

https://www.facebook.com/800padovafestival/

https://www.800padovafestival.it/eventi/