IncontraLavoro a Padova: le imprese incontrano i lavoratori nei Centri per l'impiego

Inizia il conto alla rovescia per la quarta edizione di IncontraLavoro, l’iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, in collaborazione con Almalaurea.

L’evento si svolgerà in contemporanea mercoledì 13 novembre, nell'ambito dell'Italian Employers' Day 2019, in 16 diverse sedi distribuite su tutto il territorio regionale e nel padovano coinvolgerà i Centri per l’Impiego del capoluogo patavino ed Este. L’obiettivo è far incontrare imprese e candidati alla ricerca di un lavoro e favorire così l’inserimento e il reinserimento lavorativo di inoccupati e disoccupati.

A Padova si registra per l’occasione un’importante novità: oltre ad aziende e agenzie per il lavoro, hanno infatti aderito all’iniziativa anche tutte le associazioni di categoria del territorio, tra le quali Appe, Ascom, CNA, Confesercenti, Confcooperative e Unindustria-Unimpiego. Durante la giornata ognuna di esse avrà all’interno del Centro per l’Impiego di Sottopassaggio Saggin 5 un desk dedicato dove poter raccogliere i curriculum di quanti parteciperanno all’iniziativa.

La collaborazione con il CPI – Ambito di Padova nasce dall’esigenza, anche per gli associati delle organizzazioni datoriali, di trovare più agevolmente le figure professionali maggiormente richieste nei rispettivi settori (commercio, servizi, artigianato, industria, aziende cooperative), utilizzando al meglio la sinergia con la rete dei servizi per l’impiego pubblici del Veneto e beneficiando delle competenze di chi quotidianamente opera nel campo delle politiche attive e in particolare nell’incrocio domanda e offerta di lavoro.

I candidati interessati a partecipare alle preselezioni possono contattare il Centro per l’Impiego del proprio territorio o candidarsi direttamente online su ClicLavoro Veneto, attraverso il servizio “Centro per l’Impiego Online”, dove è inoltre possibile consultare tutte le offerte di lavoro disponibili per l’occasione.

Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili alla pagina dedicata www.cliclavoroveneto.it/incontralavoro .

Dove a Padova?