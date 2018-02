Abano Comix, il festival del fumetto ad Abano

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/189151758487015/

IV edizione per Abano Comix. Mostra mercato del comics, eventi collaterali, contest cosplay. Ingresso Libero

Dettagli

IL PROGRAMMA DI ABANO COMIX <11 MARZO

Teatro Tenda Magnolia - via Volta 20 – Abano Terme. Ingresso libero da via Volta e dal Parco Urbano Termale. Dalle 10 alle 19

AREA MOSTRA MERCATO

parterre Teatro Tenda Magnolia Espositori da tutta Italia con fumetti, action figure, accessori, abbigliamento, gioielli, curiosità, manga..

AREA GIOCHI E FANTASY

Zona ingresso Teatro Tenda Magnolia: Tavoli giochi a partecipazione libera con La Forgia dei Mondi, il Circolo di Pietra e il Regno di Atlantica.

Presentazione del Romanzo Fantasy Atlantica La Genesi di Giorgio Zanzi. Sarà presente l’autore

AREA SELF - ARTISTI E DISEGNATORI – WEB ARTIST - RIVISTE ON LINE

CREAZIONI GUNDAM

zona gradinate del teatro tenda Magnolia.

Ospiti il mangaka James Loyd e l’artista eclettico Mauro Argenti .Redazioni on line e novità web. Ospiti i Gunpla Veneto con dimostrazioni dal vivo su come si costruisce un gundam

SUL PALCOSCENICO

- Mostra fotografica cosplay di Riccardo Trevisan

- Nella mattinata: esibizioni spada laser a cura di Ludosport

- Nella mattinata: esibizioni e richiami delle attività esterne

- Alle ore 14.30 premiazione dei vincitori al contest fotografico nazionale on line di Bunny Deb e Dark Angels Cosplay . Premiazione da parte degli organizzatori del contest.

- Alle ore 15 contest cosplay. Giuria d'eccezione. Presenta Greta Cosplay. Premiazione miglior cosplay femminile, miglior cosplay maschile, miglior gruppo e miglior interpretazione.

AREA ESTERNA

Allestimento campo vichingo: un accampamento normanno del X secolo con tende, combattimenti, giochi, esibizioni, a cura della Compagnia delle Lame Nere. Partecipazione libera.

Info web https://www.facebook.com/abanocomix/