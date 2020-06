"Abano cosplay planet": eventi e mostra mercato al Teatrò di Abano

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/910340526072134/

3, 2, 1...si riparte!!! una due giorni per "riavvicinarci in sicurezza". Mostra mercato a tema cosplay, fumetto, gadget, fantasy; Karaoke con sigle dei cartoni animati; gara cosplay; giochi da tavolo e area artist Alley: un nuovo modo di fare evento, in sicurezza ma col sorriso.

Dettagli

Location Teatró via Appia Monterosso ad Abano Terme

Teatró via Appia Monterosso ad Abano Terme Date sabato 27 giugno dalle 16 alle 22 e domenica 28 giugno dalle 11 alle 21

sabato 27 giugno dalle 16 alle 22 e domenica 28 giugno dalle 11 alle 21 Ingresso a pagamento euro 6 con consumazione

Accrediti (solo per cosplayer: info@ufficiostampa.org)

immagine dell'evento a cura di Enrico Simonato

Programma

Sabato 27 giugno

dalle 16 alle 22

mostra mercato del fumetto, dell'accessorio cosplay e del gadget comix

esibizioni di spada LASER a cura di Ludosport

photoset con il Boia di Noale

area gaming con giochi da tavolo aperti a tutti

artist Alley con illustratori dal vivo

dalle 19 area

Karaoke con sigle di cartoni animati

area food

Domenica 28 giugno

dalle 11 alle 21

mostra mercato

esibizioni di spada LASER

photoset a tema

area artist alley con illustratori dal vivo

area gaming libera e gratuita

ore 16

gara cosplay

area food

#secure #covid19: il massimo dei partecipanti in contemporanea sarà 500, gestiti da uno staff apposito e seguito con app di contact tracing. É necessaria la mascherina e prima dell'ingresso utilizzare il gel messo a disposizione. Verrà misurata la temperatura a tutti i visitatori prima dell'ingresso e per assistere alla gara cosplay e agli spettacoli é necessario sedersi sulle sedute dedicate. L'area food é seguita da personale dedicato.

ingresso gratuito per i cosplayer previo accredito su info@ufficiostampa.org.

sul palco si può accedere per un numero massimo di 3 persone. Esibizioni di 100 secondi l'una.

Gara cosplay: iscrizioni on line all'indirizzo email: Francesca@f-lab.it e/o in loco domenica dalle ore 11 (a fianco al palco). si ricorda di portare USB con traccia audio per l'esibizione. verrà premiato il primo, secondo, terzo classificato e premio giuria.

***

Sul palco piccolo

• Aperishow con Leonardo

***

dal Ristorante:

Cena a tema giapponese

------------------------

Info biglietteria

327 9209225

biglietteria@teatroabanoterme.it

Orari biglietteria

Lun - mar - gio - ven - sab dalle 18.00 alle 22.30

Mer - dom dalle 17.00 alle 22.30

Ristorante

Info e prenotazione ristorante

049 2321842

info@teatroabanoterme.it

Distanti ma insieme

La priorità degli organizzatori dell’evento è la sicurezza per gli ospiti, gli artisti e gli spettatori organizzando l’intero evento in un area di più di 8500mq.

È previsto 1 solo ingresso contingentato al Villaggio (ingresso da via Appia Monterosso 29).

Prima di ogni ingresso verrà misurata la temperatura e richiesto un documento d’identità in adempienza della normativa vigente per eventuale Covid-19 Contact Tracing.

Info web

https://www.facebook.com/animaemusic/

https://www.facebook.com/events/710840879731281/