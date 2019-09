Abano festeggia Alberto Dainese, medaglia d’oro agli Europe di ciclismo su strada 2019

La città abbraccia Alberto Dainese, medaglia d’oro agli Europe di ciclismo su strada 2019

Si terrà mercoledì sera 11 settembre p.v. alle ore 20.45 in zona pedonale (plateatico Hotel Orologio), la cerimonia con cui la città di Abano Terme omaggerà il suo giovane concittadino Alberto Dainese, vincitore della medaglia d’oro agli europei di ciclismo su strada, categoria under 23, che si sono svolti lo scorso agosto ad Alkmaar, in Olanda.

Sarà presente alla cerimonia il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di ciclismo su strada maschile élite, Davide Cassani.

In caso di mal tempo l’evento si svolgerà presso il Salone di Villa Bassi, sito in Via Appia Monterosso 52 – Abano Terme (PD).

