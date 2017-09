Abano Street 2017, tutti gli eventi e le manifestazioni del weekend ad Abano Terme

DA GIOVEDÌ 7 A DOMENICA 10 SETTEMBRE

Isola Pedonale - intera giornata

Simposio di scultura su legno

L’emozionante esperienza di assistere in diretta alla nascita di un’opera d’arte

🎉 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DEL WEEKEND A PADOVA E PROVINCIA 🎉​

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE

Isola Pedonale, via Pietro d’Abano - ore 17.30

Assaggi di storia, arte e…vino – Incontri sul nostro territorio

La città si racconta, origini storiche di Abano Terme con l’associazione Le Colonne di Abano

a cura di Coop Culture Mestre

Villa Bassi Rathgeb - ore 21

Aspettando il Museo… Il Cinema nel giardino di Villa Bassi Rathgeb

Proiezione del film "La mia vita da Zucchina"

di Claude Barras

VENERDÌ 8 SETTEMBRE

Piazza Dondi dell’Orologio - ore 21

Danzando il Venerdì

con River Country Balli Country

Villa Bassi Rathgeb - ore 21

Aspettando il Museo…The Sound of Stone

“Da Bach a Piazzolla”

Concerto con il M° Luca Paccagnella violoncellista

a cura dell’Associazione NOI di Monteortone

SABATO 9 SETTEMBRE

Teatro Magnolia - ore 21

15° anniversario della fondazione del Comitato Croce Rossa Italiana sezione Terme Euganee

Concerto per pianoforte e violino

con i M° Andrea Pavanello e Camilla Maran

DOMENICA 10 SETTEMBRE

Giardini del Montirone - dalle ore 10.30

Street Art

ore 10.30: performance dell’artista MADE514 (ore 10.30)

ore 16: Matinée Musicali con esibizione Banda Musicale di Teolo, concerto con Adria Percussion Ensemble

ore 16.30: laboratorio per bambini “Giocolorando con le lettere” esplorando le divertenti possibilità espressive delle lettere per bambini dai 4 anni

ore 17.30: laboratori per adulti “Tra graffiti e Street Art”, una panoramica a 360° dell’arte che viene dalla strada durante l’attività di laboratorio ci sarà l’animazione per bambini

ore 21: Effetto Cinema, concerto con musiche e immagini da film