Abano Street Music Festival 2019, manifestazione dedicata alle marching band di strada

Per due giorni – sabato 21 e domenica 22 settembre – Abano Terme si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per la seconda edizione di ”Abano Street Music Festival”, la manifestazione dedicata alle marching band di strada.

Nove street band - quattro in più rispetto alla prima edizione - sfileranno per tutto il weekend portando con sé ottoni, tamburi e altre percussioni e animando le vie di Abano Terme con uno spettacolo tutto da ballare. “Dopo il successo della prima edizione torna l’evento – l’unico in tutta la provincia - interamente dedicato alle street band. Alla parata parteciperanno nove tra le più note ed apprezzate street band italiane che arriveranno dalla Toscana, dalla Lombardia, dal Trentino, dal Lazio e dal Veneto a dimostrazione del respiro nazionale della manifestazione” dichiara l’Assessore Ermanno Berto.

Tra le band che si alterneranno nel corso del weekend ci saranno i veneziani Funkasin Street Band, i BadaBimBumBand (Pisa), i Camillocromo (Firenze), gli ArchiMossi (Pisa), i Caracca Tamburi Itineranti (Roma), i Barabba Gulasch (Bergamo), le Girlesque StreetBand (Pisa), la BiFunk Brass Band (Trento e Bolzano) e The Tamarros (Bergamo).

Gli spettacoli itineranti, in programma sabato dalle 17 alle 19 e domenica dalle 10:30 alle 12 e dalle 16 alle 19, toccheranno più punti della città tra cui il Parco Urbano, Viale delle Terme, isola pedonale e le vie limitrofe al liston. Sabato sera invece, dalle ore 21, le band si riuniranno in zona pedonale per esibirsi a turno nei palchi allestiti in Piazza Repubblica.

La serata sarà presentata dalla voce di Sandro Bovo alias “Sandy Brown Parcker”, dj, attore e doppiatore per Le Iene, Scherzi a parte, Tiki Taka e come presentatore al Motorshow Bologna. Partner dell’evento Radio Cafè e Radio Pocket.

Dettagli

Due giorni all’insegna della musica dal vivo. Band provenienti da tutta Italia che riescono a trasmettere al pubblico la propria carica grazie diversi generi ed il tutto completato da diverse coreografie pensate per coinvolgere la gente.

Sabato 21 e domenica 22 settembre 2019

Con le performance live di:

Programma

#Sabato21 settembre

dalle 17 fino alle 19 concerti itineranti lungo le vie del centro cittadino e Parco Urbano alle ore 21.15 spettacolo serale in Isola Pedonale fronte Hotel Orologio o piazza Repubblica o PUT

dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30 concerti itineranti lungo le vie dell’isola Pedonale e del Parco Urbano

Main & media partners:

Comune di Abano Terme

Assessorato alle Manifestazioni

Mail: spettacolo@abanoterme.net

Tel. 049 8245275/217

Web: www.abanoterme.net

Info web

https://www.facebook.com/events/472682583313677/