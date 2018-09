Abanorun: prima giornata della prevenzione e del movimento

AbanoRun: una marcia ad Abano Terme per promuovere uno stile di vita sano e attivo. Partecipa anche tu il 6 ottobre alla prima AbanoRun di Abano Terme! Una giornata dedicata alla prevenzione e al movimento.

AbanoRun è la prima marcia organizzata dal centro medico AbanoMed col patrocinio del Comune di Abano Terme.

Una giornata all’insegna della prevenzione e dell’attività fisica. Un’iniziativa con la quale AbanoMed intende promuovere uno stile di vita sano e attivo, avvicinando sempre più persone alla consapevolezza del proprio stato di Benessere.

L’evento, in programma per il prossimo 6 ottobre, intende coinvolgere non solo runners già esperti, ma anche e soprattutto tutti i cittadini (famiglie, runners alle prime armi, ragazzi e anziani), dando loro la possibilità di passare una giornata di sport all’aria aperta.

AbanoRun sarà anche l’occasione per conoscere quelle realtà locali (associazioni sportive e ricreative, ma non solo), che si distinguono in materia di salute, benessere, attività fisica e innovazione.

Dettagli

Per partecipare è sufficiente iscriversi, scegliendo il tracciato più adatto alle proprie possibilità e capacità. AbanoMed Run offre infatti due opzioni di percorso, uno più semplice e breve di 5 km e un altro più lungo e di media difficoltà da 12 km. In entrambi i casi, a metà, durante e all’arrivo dei percorsi saranno previsti punti ristoro (forniti di thè e acqua, frutta) in supporto a tutti i runners. L’iscrizione può essere effettuata online oppure, dalle ore 15, direttamente il giorno della gara (fino ad esaurimento posti) come singoli, con una quota di 2,5 euro a persona, o come gruppo, con una quota di 2 euro a persona.

Per i primi 10 gruppi più numerosi sono previsti premi speciali.

Presso il gazebo di accoglienza posizionato in Piazza Repubblica ad Abano Terme (PD), verrà fornito ai partecipanti iscritti una pettorina numerata di riconoscimento per poter poi accedere al percorso di gara e alle aree ristoro. Nella stessa Piazza saranno posizionate anche la partenza e l’arrivo dei 2 tracciati di corsa.

Il programma

Sabato 6 ottobre

Si inizierà alle ore 15 con la raccolta delle ultime adesioni fino ad esaurimento iscrizioni, e con il ritiro delle pettorine numerate di riconoscimento. Alle 17 si darà il via alle gare divise nelle 2 possibili distanze (5 e 12 km) da percorrersi anche all'interno dell’area pedonale di Abano Terme. Al termine delle corse si svolgeranno, infine, le premiazioni dei partecipanti e dei gruppi che hanno aderito all'evento.

Iscrizioni online

Iscriviti online ad AbanoRun! È semplice e veloce e non ti chiediamo alcun pagamento anticipato.

Compila e invia il form Salderai la tua quota singolo di 2,5 euro a persona o la tua quota gruppo di 2 euro a persona direttamente in loco il giorno della manifestazione, presso il gazebo di accoglienza a partire dalle ore 15.

Info

Segreteria centro AbanoMed:

049-2969323 – mail info@abanomed.it

