Natale al Villaggio anziani tra noi Solesino

Prosegue il progetto domenica al Villaggio, promosso dalle Associazioni AIDO Solesino e Avis Gruppo Solesino, Associazione Culturale Athesis BFI, gruppo Alpini di Solesino, Centro Anziani Solesino “al Parco” e Nuove Armonie, in sinergia con la residenza Villaggio Anziani tra Noi.

Appuntamento sabato 21 dicembre alle ore 15.30 presso la struttura di via Sottoprà. La giornata sarà dedicata al Natale con uno spettacolo teatrale imperdibile Anziani in scena: Il Natale che non dimentico nel quale gli ospiti stessi saranno attori insieme al gruppo teatrale Ospedaletto ci prova: i Fiori de Testa. A seguire canti natalizi, pandoro e cioccolata calda per gli ospiti della struttura e il pubblico partecipante. Ovviamente non potrà mancare Babbo Natale che arriverà con il suo sacco pieno di regali per tutti.

Con questo progetto, le associazioni coinvolte, coordinano le attività delle varie associazioni del paese ed esterne al fine di poter garantire una ricca rassegna culturale e ricreativa da svolgersi una domenica al mese presso la residenza e rivolta non soltanto agli ospiti della struttura, ma a tutta la cittadinanza in un’ottica di interscambio e integrazione. Secondo un calendario prestabilito, si alternano tutte le realtà associative coinvolte, al fine di poter offrire una serie di attività diversificate dall’alto valore sociale e culturale.

