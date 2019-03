Abraham Yehoshua presenta “Il tunnel” al museo della Padova Ebraica

Giovedì 21 marzo 2019 alle ore 18 presso il Museo della Padova Ebraica in via delle Piazze, 26 la presentazione dell’ultimo libro di Abraham Yehoshua: “Il tunnel” edito da Einaudi, ne parlerà con l’autore Dario Miccoli, docente di Lingua e Letteratura Ebraica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Abraham Yehoshua

Abraham B. Yehoshua (Gerusalemme 1936), insegna letteratura comparata presso l’Università di Haifa. I suoi romanzi sono: L’amante (1977, tradotto in quindici lingue), Un divorzio tardivo (1982), Cinque stagioni (1987), Il signor Mani (1990), Ritorno dall’India (1994), Viaggio alla fine del millennio (ultima edizione ET Scrittori, 2017), La sposa liberata (2002), Tre giorni e un bambino (2003), Il responsabile delle risorse umane (2004), Fuoco amico (2008 e 2009), La scena perduta (2011) e La comparsa (2015), tradotti in Italia da Einaudi, che ha anche pubblicato Il lettore allo specchio (2003), Tutti i racconti (1999), i saggi Il potere terribile di una piccola colpa, Etica e letteratura (2000), la commedia Possesso (2001), gli articoli Diario di una pace fredda (1996), il saggio Antisemitismo e sionismo (2004), il libretto d’opera Viaggio alla fine del millennio, tratto dall’omonimo romanzo, e la raccolta di saggi Il labirinto dell’identità. Scritti politici (2009). Nel 2005 sono uscite la raccolta di racconti L’ultimo comandante, la pièce Una notte di maggio e i due racconti illustrati da Altan raccolti in Un cagnolino per Efrat. Nel 2009 Einaudi ha pubblicato il volume Trilogia d’amore e di guerra che riunisce i romanzi L’amante, Un divorzio tardivo e Cinque stagioni; nel 2013, il dramma in due atti Camminano forse due uomini insieme?; nel 2018, Il tunnel.

Il Tunnel

Zvi Luria ha poco più di settant’anni quando un neurologo gli diagnostica un principio di demenza senile. All’inizio la malattia lo porterà soltanto a commettere piccole distrazioni, sbagliare un nome, confondere un altro bambino per suo nipote, oppure visitare il letto di uno sconosciuto in ospedale convinto di essere al capezzale di un vecchio amico in coma. Poi però tutto diventerà più duro e passo dopo passo la sua lucidità finirà con l’essere completamente compromessa. Zvi però è sempre stato un uomo preciso e pragmatico, prima di andare in pensione aveva lavorato come capo ingegnere ai lavori pubblici, e non riesce ad accettare di essere destinato in breve tempo a fare una fine del genere. Come può un uomo che è sempre stato affidabile e solido, un punto di riferimento per famiglia e amici, un ingegnere, scendere a patti con il proprio inevitabile declino mentale? Come possono farlo sua moglie e i suoi figli? Come ci si comporta di fronte alla razionalità che lentamente svanisce? E come si affronta la paura? Yehoshua costruisce intorno a queste domande una toccante meditazione sull’identità e sull’amore, sui gesti che è necessario compiere prima di congedarsi.

L’ingresso alla presentazione è gratuito fino ad esaurimento posti, la prenotazione è obbligatoria scrivendo a: padovaebraica@coopculture.it

Info: Museo della Padova Ebraica, 049661267, padovaebraica@coopculture.it

www.coopculture.it/heritage.cfm?id=192