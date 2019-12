Accensione delle luci ai giardini dell'Arena: brindisi e attività per bambini a Padova

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2110309309072659/

✦ Accendiamo i giardini ✦

Sabato 7 dicembre alle ore 17.30 i Giardini dell'Arena "si accenderanno".

Il giardino storico più bello della città di Padova si rivestirà di luce per iniziare insieme questo countdown fino a fine dicembre.

Saranno presenti il Sindaco Sergio Giordani e l'Assessore Antonio Bressa.

Non mancherà il brindisi per un 2020 di luce per i Giardini dell'Arena e per tutta la città di Padova.

Aspettando l'accensione delle luci, dalle ore 15 per i più piccoli ci saranno spettacoli di giocoleria, bolle, palloncini e zucchero filato!

