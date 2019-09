Sessione di pittura ad acquerello e disegno open air al Parco Milcovich

Il 17 settembre si terrà un'uscita associativa gratuita per dipingere alberi e cortecce al parco Milcovich di Padova in zona Arcella (dietro al cimitero). Sessione di pittura ad acquerello e disegno en plein air. Ci ritroveremo all’entrata di Via Rubaltelli alle 9:30 e poi ci posizioneremo all’interno del parco per ritrarre i tronchi e le cortecce.

Attrezzatura

Cavalletto o sgabello basso (all’interno del parco ci sono anche delle panchine)

Colori, carta, pennelli, barattolo per l’acqua

supporto rigido per il foglio

bottiglietta di acqua (c’è anche la fontanella)

Informazioni e contatti

La sessione di pittura terminerà alle 12.30.

Per informazioni: ondacreativapd@gmail.com

Web: http://www.associazioneondacreativa.it

Evento Facebook