Acsel & the Reggae Rebel Band in concerto al laboratorio I'M di Abano

Sabato 10 febbraio l'associazione culturale Khorakhanè e il Laboratorio Culturale I'M presentano Acsel & the Reggae Rebel Band (Reggae).

Apertura dalle ore 20. Inizio live alle ore 22.

Acsel & the Reggae Rebel Band

Acsel, nome d'arte di Alex Viaro, è cantante e fondatore della Reggae Rebel Band. Nato il 5 febbraio 1986, inizia la sua avventura musicale tredici anni dopo, con un gruppo di amici, partendo dal rap.

Col passare degli anni prosegue la sua avventura sia come solista che come componente di diverse formazioni. Nel 2010 entra a far parte del gruppo "Soci alla Pari" portando al progetto un tocco di Reggae dal quale nascerà, nel 2011, il primo album ufficiale "Quei Bravi Reggaezzi".

Nel frattempo Acsel sente il bisogno di legare la propria voce a una vera e propria live band. Nel 2013, dopo svariati tentativi, prende vita la Reggae Rebel Band.

Maggio 2014 rappresenta per la R.R.B. il momento di mettersi in gioco con l'uscita dell'album "Lion's Eyes" e con questo anche una consistente lista di concerti.

Il 2015 è un anno di conferme, attraverso nuove esperienze su palchi nazionali ed internazionali. Il 2016 è un anno ricco di positive vibes e viene prodotto il nuovo album "The Tree of Life".

INFORMAZIONI

Contributo responsabile 3 euro. Ingresso con tessera associazione culturale Khorakhanè (5 euro).

Comunicazione riservata ai soci.