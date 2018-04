"Action", l'arte di Andrea Marchesini in mostra alla Banca Mediolanum di Limena

Action: l'arte di Andrea Marchesini

Banca Mediolanum di Limena

dal 14 aprile al 23 giugno



Sabato 14 aprile a partire dalle ore 17 si svolge l'inaugurazione della mostra personale “Action” dell'artista vicentino Andrea Marchesini. L'evento, promosso e sponsorizzato dal private banker Nicola Meggiolaro e curato dalla dottoressa Giada Grassetto, si terrà nella sede di Banca Mediolanum di Limena, dove è ospitata la mostra.

La mostra

L'arte di Andrea Marchesini si inserisce in un mondo ormai stereotipato, costruito su figure e pensieri standardizzati, i quali arrivano a togliere l'individualità all'uomo rendendolo così un automa, sempre più spesso privo di creatività e volontà di agire spontaneamente, riducendo così il “fare umano” ad una produttività seriale e priva dunque di stile unico ed irripetibile.

Al contrario di tutto questo l'azione dell'artista vicentino esprime - attraverso le sue figure dalle sembianze talvolta primordiali, i colori forti e contrastanti, quel senso di movimento costante fatto di pennellate, cerchi, diagonali e sovrapposizioni delle diverse texture pittoriche - il desiderio di voler comunicare con l'uomo contemporaneo, cercando di aiutare quest'ultimo a non perdere di vista quei valori che lo contraddistinguono dalla massa.

Un lavoro lungo, quello di Andrea Marchesini che, in questa mostra, porta una nuova serie di opere, nate dalla volontà di riunire in un'unica tela, soggetti e gestualità che hanno caratterizzato la sua arte sin dall'inizio. Ecco dunque che alle forme antropomorfe e zoomorfe si uniscono esseri dalle sembianze embrionali e segni dinamici, divenuti simbolo del movimento perpetuo e generatore di forze e pensieri.

In conclusione possiamo dunque affermare che "Action" è la risultanza di un'alchimia perfetta tra forma, colore e movimento, una combinazione che permette ad Andrea Marchesini non solo di rendere visibili le sue sensazioni ma, allo stesso tempo, consente all'uomo odierno di entrare in comunicazione con se stesso, arrestando quella frenesia che toglie le forze ed il tempo per analizzare la vita.

Orari di apertura

La mostra, con ingresso libero, resterà visitabile fino a sabato 23 giugno con orario dal lunedì al venerdì 9-12.30 e 15-18.30, sabato con orario 9-12.30.