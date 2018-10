Serata di sensibilizzazione con Admo ai Navigli: ogni nuovo donatore uno spritz gratis

Ai Navigli non manca la solidarietà e la sensibilità. Dopo gli eventi nelle piazze dove hanno promosso la donazione, sabato 6 ottobre alle 20.30 i volontari di Admo Padova saranno ospiti sul Piovego, per sensibilizzare sul tema anche i tanti giovanissimi che frequentano i Navigli di Chicco Contine Andrea Oreste. I rappresentanti di Admo spiegheranno cosa vuole dire diventare donatori, e inviteranno i giovani interessati a recarsi in piazza il 13 ottobre per “Match it now Padova”. Admo vuole raccogliere il maggior numero di promesse di donazione, in un contesto di musica e divertimento dove i giovani possono decidere di informarsi sulla donazione di midollo osseo.

Per questo, ogni nuovo donatore avrà diritto ad uno spritz gratuito offerto da uno dei dieci chioschi presenti sul lungargine fino al 14 ottobre. L’appello è rivolto soprattutto ai giovani dai 18 ai 35 anni, con l’obiettivo di raggiungere un numero record di promesse di donazione, da effettuare poi i giorni successivi attraverso un semplice esame del sangue al centro trasfusionale ai Colli, e diventare a tutti gli effetti un potenziale donatore di midollo osseo. I risultati si conosceranno solo il 13 ottobre, alla fine della giornata “Match it now” prevista davanti Palazzo Moroni, quando verrà comunicato il numero di effettive tipizzazzioni, gli esami del sangue sostenuti durante la settimana per diventare donatori di midollo osseo.

La serata di sabato 6 ottobre ha altre due caratteristiche: il dressing cose rosso come il midollo osseo e il sangue e la musica marchiata Admo. Ogni partecipante dovrà infatti indossare almeno un indumento di color rosso e potrà ascoltare nei due palchi dei Navigli musica offerta da Admo. Sul palco saliranno due band formate da musicisti che hanno donato già il midollo: la Keller Band e i The Woodstock Experience. «Una serata vampiresca, all’insegna del colore rosso come il sangue e lo spritz padovano – ha spiegato l'organizzatore dei Navigli, Chicco Contin – .Dopo il record per numero di spritz alzati al cielo contemporaneamente (6881 il 23 maggio scorso) ai Navigli vogliamo fare anche questo guinness solidale. Perchè la solidarietà passa anche attraverso il divertimento e la musica».

