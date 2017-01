"Adolescenza: (d)istruzioni per l'uso", incontro per genitori a Padova

Dopo il successo delle precedenti serate aperte alla cittadinanza, l'Associazione Genitorialità presenta un nuovo appuntamento con il ciclo di incontri "Adolescenti: (d)istruzioni per l'uso".

L'iniziativa consiste in un percorso interattivo ove i genitori di preadolescenti e adolescenti possono confrontarsi fra loro e con professioniste del settore, attraverso lo sviluppo di tematiche legate alla comunicazione in famiglia.

Dalla comunicazione empatica, alla costruzione dell'identità senza dimenticare di sfatare i falsi miti legati a quest'età così particolare e controversa.

A condurre gli incontri saranno: Federica Dessolis, psicoterapeuta cognitivo comportamentale; Marta Boaretto, psicologa e psicoterapeuta sistemico familiare in formazione; Giulia Dante, dottoressa in psicologia di comunità.

Il prossimo appuntamento, dal titolo "Comunicazione assertiva ed empatica" è in programma il 25 gennaio alle ore 20.45 nella sede dell'associazione, in via Tiziano Aspetti.

Seguiranno altri tre incontri, l'1, 8 e 15 febbraio, sempre alle ore 20.45.

Quota di iscrizione ai quattro incontri: 80 euro (comprensiva di tesseramentoper l'anno 2017).