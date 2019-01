adottaunalbero, un concerto per dare voce al silenzio dei boschi veneti al teatro Verdi

Dopo l’esperienza di #adottaunalbero le donne di Coldiretti Veneto passano direttamente all’adozione di un intero bosco. Sono loro la vera forza della natura, in questo caso, perché hanno arruolato due star del momento, hanno prenotato il Teatro Verdi a Padova per la serata del 30 gennaio prossimo e stanno setacciando il territorio per raccogliere sponsor e vendere biglietti al fine di mettere a dimora più piante possibili restituendo il verde che spetta alle montagne bellunesi e vicentine.

Un abbraccio solidale

L’idea partita dalle imprenditrici agricole padovane guidate dalla emergente Valentina Galesso, ha subito contaminato le colleghe regionali e quelle del nazionale che hanno accolto l’iniziativa in un abbraccio solidale tutto rosa.

#adottaunbosco è la nuova sfida

«#adottaunbosco è la nuova sfida che sottoponiamo alla società civile – spiega Chiara Bortolas presidente regionale di Donne Impresa - il debutto sarà caratterizzato dalla esibizione canora di Chiara Luppi ex concorrente a “The Voice of Italy” e del cantante Vittorio Matteucci artista ed interprete di musical insieme alla U.S. Band. Saranno loro a dare voce al silenzio delle foreste dell’Altopiano di Asiago, del Cadore e dell’Agordino al fine di raccogliere fondi per piantare abeti, pini e tutta la flora necessaria a ridare nuovamente linfa e ossigeno a quei luoghi».

L'impegno di Coldiretti

«Milioni di piante sono state abbattute durante l’ultima calamità che ha colpito la nostra terra a fine ottobre inizio novembre dello scorso anno – ricorda Bortolas - le province più segnate dal punto di vista ambientale sono Vicenza e Belluno. Coldiretti ha attivato un conto corrente in entrambi le sedi e promosso iniziative per coinvolgere i cittadini in operazioni di sensibilità verso queste aree che devono riprendere la loro quotidianità e gestire un’emergenza che ha bisogno di una task force organizzata per la sistemazione di strade, aziende e intere zone boschive atterrate. Ridare ai turisti e alla collettività la bellezza di certi paesaggi è una responsabilità che come agricoltrici sentiamo nostra guardando ad un futuro possibile di ricrescita del verde. Per questo, come gruppo dirigente, abbiamo scelto di promuovere un evento che coinvolge famiglie, grandi e piccini. Fino ad ora in molti hanno dimostrato attenzione al tema aderendo con spirito di soccorso, sostenendo anche economicamente le nostre campagne di solidarietà. Insieme possiamo fare ancora di più. L’appello è rivolto a tutti i cittadini affinchè platea e galleria siano sold out per una giusta causa».

Biglietti

Biglietteria: da martedì a sabato 10-13 - 15 - 18.30 - info 049.87770213 - biglietti in vendita anche on line www.teatrostabileveneto.it

Prezzi biglietti: Platea e Palco PPiano euro 30 - Palco I e II ordine euro 25 - Galleria euro 15

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/adottaunbosco/