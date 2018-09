"Advanced statistics for physics discovery", convegno al dipartimento di scienze statistiche

Lunedì 24 e martedì 25 settembre prossimi con inizio dalle ore 9, al Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova (via C. Battisti 241, Padova) si svolgerà il convegno internazionale Advanced Statistics for Physics Discovery, un’occasione per discutere sugli scenari attuali e sulle prospettive di ricerca che legano la Statistica e la Fisica. Nel corso del convegno giovani ricercatori illustreranno i risultati delle loro indagini relativamente all’utilizzo di metodi statistici nei diversi rami delle scienze fisiche, dalla fisica delle particelle all’astrofisica.

"La statistica elabora e fornisce gli strumenti per estrarre informazioni a partire dai dati e trova quindi un’applicazione trasversale a tutte le altre scienze, comprese quelle fisiche", spiega Giovanna Menardi, docente del Dipartimento di Scienze Statistiche, responsabile per l’Università di Padova del progetto europeo AMVA4newPhysics-Advanced Multivariate Analysis for New Physics searches at the Large Hadron Collider e promotrice del convegno insieme al responsabile del progetto Tommaso Dorigo di INFN- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

"Nella fisica delle particelle, per esempio, gli esperimenti condotti all’interno dei grandi acceleratori generano una mole incredibile di dati: l’analisi di questi dati permette di convalidare nuove teorie o di individuare possibili anomalie che potrebbero essere indicazione dell’esistenza di nuove particelle, non ancora teorizzate. È allora fondamentale", continua Menardi, "un dialogo tra queste due discipline, che permetta la comprensione dei problemi e degli strumenti a disposizione".

Tra i relatori del convegno si segnalano, tra gli altri, David van Dyk, Imperial College, UK e Bodhisattva Sen, Columbia University, USA in rappresentanza della comunità statistica con Glen Cowan, Royal Holloway, University of London e David Rousseau, LAL-Orsay, France in rappresentanza della comunità dei fisici.

La conclusione dei lavori sarà martedì 25 settembre alle 18 al Collegio Universitario Don Nicola Mazza (via Savonarola 176, Padova) con un seminario divulgativo aperto al pubblico intitolato “Un nuovo sguardo sull'Universo: la nascita dell'astronomia multimessaggero”.

Il seminario, in italiano, sarà tenuto da Elisa Prandini del Dipartimento di Fisica e Astronomia e INFN di Padova e Alvise Raccanelli del CERN, Genève, Suisse.

