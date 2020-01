A Padova l'incontro "Affettività ed innamoramento, che parole usare con i figli?"

Abbiamo bisogno come genitori di confrontarci su questo tema. I nostri figli ricevono molti stimoli in questa direzione, la maggior parte senza mediazione di un adulto, in primis internet. Oggi più che mai hanno bisogno di linee guida per orientarsi verso la loro crescita in modo sano e rispettoso per sé e per gli altri.

Appuntamento sabato 18 aprile 2020 alle ore 9.30-12.15 a Padova presso La Casa delle Fate.

Informazioni e contatti

Web: http://assinsieme.com/web/index.php/contatto/