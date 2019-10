EQR 2019, affinità musicali Beatles - Battisti: Mideando String Quintet al cinema Rex

Le affinità elettive musicali

e qualcosa rimane…

Teatro. Musica. Immagini.

Stagione 2019

Dal 12 ottobre ricominceranno i concerti dal vivo in una rassegna che ormai ha preso il giusto posto nella programmazione annuale.

Con la direzione artistica di Charlie Agostini, quest’anno è stato chiesto agli artisti di scoprire nuove Affinità Musicali dando vita così a curiosi duetti, il tutto nello stile che contraddistingue gli interpreti coinvolti.

Si sa che l’unione fa la forza e quindi… "che la Forza sia con noi!" (cit.)

Dettagli

E qualcosa rimane...Teatro. Musica. Immagini.

Stagione 2019

Le affinità musicali

Beatles-Battisti

Mideando String Quintet

Lo scopriremo solo vivendo

Riccardo Targhetta voce

Mirko Zanzarin basso

Alessandro Chiarelli violino

Matteo Marchiori chitarra

Stefano Santangelo mandolino, mandola, mandoloncello

Inizio spettacolo ore 21.15

Apertura sala al pubblico ore 20.3

I prossimi appuntamenti

26 ottobre INFELTRIO concerto DYLAN-DE GREGORI

9 novembre DIVAS ELISA PROJECT concerto ELISA-NEGRAMARO

26 novembre LAURA PIRRI & band GIORGIA-CELINE DION

Ingresso

Biglietto unico euro 9 (posto numerato)

Abbonamento 4 spettacoli euro 28

È attualmente attivo solo l'acquisto dell'abbonamento presso la cassa del Cinema.

Non si effettuano prenotazioni telefoniche

Prossimamente in vendita :

- alla cassa del Cinema Rex via Sant'Osvaldo 2 Padova

- on line cliccando sul pulsante di questo evento

- presso la Cartoleria Sant'Osvaldo attigua al Cinema

Per ulteriori informazioni

Charlie 347 4409953

Cinema Rex 049 754116 (durante l'orario di apertura della sala)

Info web

https://www.facebook.com/events/700782110383608/

https://cinemateatrorex.wordpress.com/

