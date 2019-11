"E qualcosa rimane 2019", affinità musicali Elisa e Negramaro con i Divas Elisa Project al cinema Rex

Continua la scorpacciata live per gli appassionati di musica d’autore sabato 9 novembre ore 21.15 al Cinema Rex di via S. Osvaldo a Padova, con una serata interamente dedicata a Elisa e Negramaro, dal titolo “Quanto cose che non sai di me”

La collaborazione artistica tra Giuliano Sangiorgi ed Elisa Toffoli non poteva mancare nella rassegna “Le affinità elettive musicali”, dove gli accostamenti artistici di stili e linguaggi costituiscono il filo conduttore della rassegna E QUALCOSA RIMANE, stagione di concerti 2019, caratterizzata da un cartellone che unisce musica, teatro e immagini sul grande schermo.

Dopo gli accostamenti dei primi due concerti Beatles-Battisti con i Mideando e Dylan-DeGregori, proposti da Infeltrio, è la volta del gruppo Divas Elisa Project (Laura Voltan voce, Alessandro Modenese chitarra, Andrea Uliana tastiere, Valter Bertollo basso, Nicola Chiappini batteria, Thomas dei “La Febbre” special guest)

“Verranno riproposti e accostati in modo originale i loro migliori brani, in un concerto unico, che li renderà particolarmente emozionanti” assicura Charlie Agostini, direttore artistico della rassegna, giunta alla quinta edizione.

La rassegna proseguirà sabato 23 novembre con Giorgia- Celine Dion "If there was any other way" con Laura Pirri.

Il biglietto per singolo spettacolo a 9 euro è acquistabile: online su www.cinemarex.it, oppure alla cassa del Cinema Rex e Cartoleria Sant’Osvaldo 2.

