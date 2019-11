"E qualcosa rimane 2019", affinità musicali Giorgia e Celine Dion con Laura Pirri al Rex

Sarà Laura Pirri con il suo gruppo a chiudere al cinema Rex la rassegna di concerti “E qualcosa rimane 2019”, che ha proposto quest’anno un’originale accostamento di artisti, legati da una sorta di affinità elettiva musicale di stile e linguaggio. L’accostamento proposto sabato 23 novembre per il folto pubblico di appassionati di musica d’autore della storica sala padovana è quello tra Giorgia e Celine Dion, due interpreti accomunate da un lunga carriera, ricca di successi.

«Anche quest’anno il pubblico ha apprezzato le nostre proposte - dichiara Charlie Agostini, direttore artistico della rassegna - un segnale importante che ci incoraggia a proseguire sulla strada della musica d’autore alla portata di tutti».

Biglietti online su ticket.cinebot.it/REX, alla cassa del Cinema Rex o Cartoleria Sant’Osvaldo 2. Inizio concerto ore 21.15.

Dettagli

E qualcosa rimane...Teatro. Musica. Immagini.

Stagione 2019

Le affinità musicali

Giorgia - Celine Dion

Laura Pirri

If there was any other way

Laura Pirri voce

Carlo Rubini basso

Andrea Badan tastiere

Rudy Michelutti chitarra

Alessandro Arcolin batteria

Inizio spettacolo ore 21:15

Apertura sala al pubblico ore 20.30



Biglietto unico euro 9 (posto numerato)

Abbonamento 4 spettacoli euro 28

È attualmente attivo SOLO l'acquisto dell'abbonamento presso la cassa del Cinema.

Non si effettuano prenotazioni telefoniche

Prossimamente in vendita:

alla cassa del Cinema Rex via Sant'Osvaldo 2 Padova

on line cliccando sul pulsante di questo evento

presso la Cartoleria Sant'Osvaldo attigua al Cinema

Per ulteriori informazioni

Charlie 347 4409953

Cinema Rex 049 754116 (durante l'orario di apertura della sala)

Info web

