AffogalatuaSete, serate in piscina per ragazzi al parco èFantasia

La ludoteca èFantasia non è solo uno spazio per i bambini e le famiglie: la cornice verde del parco è un giardino estivo con piscina e area relax nel cuore dell'Arcella a Padova.

Lunedì 3 e martedì 4 settembre dalle 20 spazio speciale ai giovani con #AffogalatuaSete: i maggiorenni potranno godere di una fresca serata a bordo piscina con due modalità:

piscina/area relax + 1 consumazione

piscina/area relax + pizza + 1 consumazione

Durante tutta la serata saranno a disposizione gratuitamente un tavolo da ping pong e il calcetto

Dettagli

Ampio parcheggio gratuito

I cani sono i benvenuti, ma vanno tenuti al guinzaglio

In tutta l'area ci sono punti dedicati alla raccolta differenziata.

L'oraganizzazione consiglia di arrivare in bicicletta o con il carsharing in modo da non intasare le vie del quartiere, nel rispetto di tutti i residenti

Contatti

049.8644563

Ristorante e sale: 345.2630287 - 049.8644563

É consigliata la prenotazione per la cena

***Riservato ai soci Aics***