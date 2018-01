"Come affrontare l'accertamento tributario", giornata di studio per commercialisti

Sono trecento i commercialisti provenienti da tutto il Nordest e attesi a Villa Borromeo di Sarmeola di Rubano per la giornata di studio "Come affrontare l'accertamento tributario", organizzata dall'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre Venezie).

L'appuntamento è per venerdì 19 gennaio, dalle 9.30 alle 17.30.

Il Decreto Legislativo 158/2015, con cui è stato riformato il sistema delle sanzioni amministrative tributarie, e i successivi provvedimenti attuativi, hanno introdotto un nuovo modo di gestire il rapporto tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, orientato a promuovere e instaurare un rapporto collaborativo tra le parti.

In questo contesto, la figura del commercialista assume sempre più il ruolo di anello di congiunzione nel rapporto tra Amministrazione Finanziaria, cittadini e imprese, soprattutto nell’assistenza al cliente per prevenire il contenzioso tributario e pervenire a provvedimenti di autotutela del contribuente.

L'INCONTRO

Obiettivo della giornata è fornire ai professionisti una panoramica degli strumenti utili per analizzare l’intero procedimento che caratterizza l’attività di controllo, di accertamento e di difesa del contribuente.

La prima parte dell’incontro offrirà una panoramica sulla definizione dell’accertamento con l’adesione del contribuente e prenderà in esame le più frequenti contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria.

Il pomeriggio sarà dedicato a un approfondimento sulle valutazioni di convenienza per rispondere alle richieste di accertamento quali gli strumenti deflattivi e il ravvedimento operoso.

RELATORI

Dopo i saluti di Fabio Marchetto, presidente ADCEC delle Tre Venezie, e di Dante Carolo, presidente dell'ODCEC di Padova, interverranno come relatori:

Luigi Magistro, già colonnello della Guardia di Finanza e 2001 al 2012 responsabile della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate; tra il 2012 ed il 2014 direttore generale dei Monopoli di Stato e successivamente vicedirettore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Stefano Zagà, avvocato cassazionista e professore di diritto tributario all'Università di Verona;

Laura Ambrosi, dottoressa in Economia a indirizzo Giuridico legislativo, si occupa prevalentemente di assistenza post accertamento e di contenzioso tributario;

Mirta Verlato, dottore commercialista e revisore legale dei conti, specializzata nell’attività di consulenza in materia di fiscalità internazionale delle persone fisiche e giuridiche.

Modera i lavori Antonio Iorio, avvocato abilitato alla difesa nelle giurisdizioni superiori, si occupa prevalentemente di contenzioso tributario e penale tributario.