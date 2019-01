Incontro con Afterhours al caffè Pedrocchi

Nella splendida cornice del caffè Pedrocchi, gli Afterhours incontrano i fan e firmano le copie di Noi siamo Afterhours (Island).

Modera Leandro Barsotti.

Per avere accesso prioritario all’evento e al successivo firma copie, acquista il cd solo alla Feltrinelli di via S. Francesco e ritira il pass*. *1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Info web

https://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/puntivendita/eventi/Padova/2019/Gennaio/Afterhours-27408.html

http://www.afterhours.it/noi-siamo-afterhours-in-store-in-cinema-tour/

Gallery