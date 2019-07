“Aggiungi un posto a tavola”, musical al Gran teatro Geox

Aggiungi un posto a tavola

sabato 15 febbraio 2020, ore 21.15

domenica 16 febbraio 2020, ore 16.30

Gran Teatro Geox - Padova

Gianluca Guidi indosserà nuovamente la tunica di Don Silvestro, ruolo già interpretato con grande successo nelle edizioni del 2009 e 2010. Il cast è composto da 22 artisti, cantanti e ballerini.

Aggiungi un posto a tavola / che c’è un amico in più / se sposti un po’ la seggiola / stai comodo anche tu / gli amici a questo servono…”. Oltre 2milioni e 200mila spettatori. Non c’è altro numero per presentare il successo di ‘Aggiungi un posto a tavola’, rappresentato per la prima volta nel 1974 e considerato ormai un classico della storia del teatro italiano. Da 40 anni rappresentato in tutto il mondo, da ottobre 2019 tornerà in scena nei principali teatri italiani la più celebre commedia musicale di Garinei e Giovannini, scritta con Jaja Fiastri, con le splendide musiche del grande Maestro Armando Trovajoli e le coreografie di Gino Landi.

La nuova produzione di Alessandro Longobardi per Viola Produzioni debutterà in un anno speciale, nell’anniversario dei 100 anni dalla nascita del maestro Trovajoli celebrando la settima edizione di una commedia le cui musiche hanno accompagnato l’immaginario di intere generazioni. La regia originale di Garinei e Giovannini sarà ripresa da Gianluca Guidi, le coreografie saranno dirette nuovamente da Gino Landi e le scene e i costumi riprenderanno fedelmente quelli originali. Gianluca Guidi indosserà nuovamente la tunica di Don Silvestro, ruolo già interpretato con grande successo nelle edizioni del 2009 e 2010. Il cast è composto da 22 artisti, cantanti e ballerini.

Biglietti disponibili via Ticketmaster Italia e su zedlive.com

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-aggiungi-un-posto-a-tavola-padova/

https://www.facebook.com/events/467178320775956/