Aghetti Bruni “Shot of improv” al Fishmarket

Si apre il tendone rosso del Fish, un po’ tipo un sipario dietro il quale la compagnia Aghetti Bruni Improvvisazione Teatrale vi invita a...

■■ Shot of improv ■■

uno spettacolo frizzante, spiritoso, ad alto tasso di interazione tra gli attori e il pubblico, che senza rendersene conto potrà ritrovarsi catapultato in scena e coinvolto nello show.

Nessun canovaccio, nessun copione: mettetevi comodi e fatevi trascinare nell’imprevedibile mondo dell’improvvisazione teatrale.

Ingresso. 5 euro

Tessera. 5 euro anziché 10 euro dalle 20 alle 21 per gli spettatori

https://www.facebook.com/events/771504456563154/

Dettagli