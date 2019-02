Agnese Battistuzzi Dodero “Sogni su porcellana”, mostra a palazzo Zuckermann

Inaugurazione: 14 febbraio 2019, ore 17

Scarica l'invito all'inaugurazione

Personale di Agnese Battistuzzi Dodero, artista veneta che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova presenta per la prima volta al grande pubblico. Le opere in mostra appartengono alle varie fasi di un singolare percorso artistico durato quarant’anni, che l’artista per scelta ha trascorso lontano dai riflettori e che solo ora ha deciso di svelare, scoprendo tutto il fascino delle eleganti porcellane, a cui la sua abile mano infonde nuova vita, nuova luce e nuovo significato.

In esposizione alcune tra le opere più significative e rappresentative della sua vasta produzione artistica comprendente vasi, piatti, piattini, alzate, vassoi, teiere, caffettiere, distinte in tre grandi sezioni tematiche: paesaggi, elementi vegetali, animali. Questi rappresentano i temi iconografici più cari all’artista che predilige porcellane Richard Ginori, Limoges, Hutschenreuther.

Sono esposte anche opere con raffigurazioni religiose, vedute di città e monumenti famosi.

Nel processo creativo – spiega l’artista - i decori non nascono a caso, ma la scelta del soggetto è sempre frutto di un attento studio, innanzitutto della forma della porcellana bianca e quindi della persona a cui è dedicato l'oggetto. Nel momento creativo, talvolta, possono anche influire i moti interiori dell’animo.

La finezza della porcellana esige un disegno preciso e pulito, per cui i temi, siano fiori, frutta, paesaggi, animali o altro, sono conseguenti a una necessaria osservazione della realtà, di libri di botanica e di zoologia, di fotografie, di testi artistici, di cartoline e di riviste a tema, anche se rielaborati.

Mostra a cura di Giovanni Gorini con la collaborazione di Giovanna Baldissin Molli e Alessandro Biancalana.

Informazioni

ingresso libero

Orario 10-19, lunedì chiuso

Assessorato alla Cultura-Servizio Mostre

tel. +39 049 8204528

tedeschif@comune.padova.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1322924984572611/

Gallery