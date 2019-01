Agorà della numismatica 2019, appuntamenti per collezionisti, studiosi e operatori a Padova

Con la prima edizione del progetto Agorà della Numismatica, la città di Padova si pone l’importante obiettivo di ricreare un momento di incontro e di riferimento per la numismatica.

La nuova iniziativa, a cura del Comune di Padova-Assessorato alla Cultura e del Circolo Numismatico Patavino, è interamente dedicata ai collezionisti, agli studiosi e agli operatori del settore della numismatica. Padova ha una lunga tradizione di collezionismo e studio numismatico da Francesco Petrarca a Pietro Bembo, da Marco Mantua Benavides fino al medaglista e “imitatore” di monete romane Giovanni Da Cavino, senza tralasciare che la prestigiosa università cittadina fu tra le prime in Europa ad istituire la cattedra di numismatica.

Nato dal generoso lascito del facoltoso commerciante Nicola Bottacin, il museo è in Europa, ancora oggi, uno dei rari esempi di istituto completo per lo studio della monetazione che affianca ad una ricca collezione anche una biblioteca specializzata.

Il programma, suddiviso nelle due giornate dell’1 e 2 febbraio, prevede interventi diversi: presentazione di pubblicazioni a tema numismatico, visite guidate al Museo Bottacin, conferenze e, in particolare, l’appuntamento, particolarmente atteso, del Convegno numismatico dedicato allo scambio. Il tutto in un contesto molto elegante e in spazi pensati alla ricezione.

Programma

Venerdì 1 febbraio

Museo Bottacin- Palazzo Zuckermann (Corso Garibaldi, 33 - Padova)

ore 15 Visita guidata alle Collezioni del Museo Bottacin a cura di Valeria Vettorato - Conservatore

ore 17 Presentazione del volume “Il tesoretto di Arzergrande. Pecunia citissime percurrunt” di Carraro Giulio Supplemento di Archeologia Veneta XLI-2018 Società Archeologica Veneta

Introduce Giovanni Gorini, già docente di Numismatica presso l’Università degli Studi di Padova

Sabato 2 febbraio

Centro culturale Altinate San Gaetano (Via Altinate, 71 - Padova)

ore 10 Saluti Istituzionali

Andrea Colasio, Assessore alla Cultura del Comune di Padova

10 - 18.30

Agorà della Numismatica 2019

Manifestazione dedicata allo scambio e commercializzazione di materiale numismatico.

Saranno visitabili esposizioni realizzate da: Nuovo Museo della Zecca di Roma e Circolo Numismatico Patavino

Ciclo di conferenze presso Spazio 35

ore 10.30 Un museo numismatico a Padova: il Museo Bottacin a cura del Conservatore Valeria Vettorato

ore 11.15 Il museo della Zecca di Roma, un percorso lungo duecento anni a cura del Direttore scientifico Silvana Balbi De Caro

ore 12 Lettura di un documento storico: la moneta a cura del presidente del Circolo Numismatico Patavino Adalberto Merola

