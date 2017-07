Agosto al Musme di Padova, tutti gli appuntamenti 

Per il mese di agosto il Museo di Storia della Medicina di Padova è ricco di appuntamenti.

Si comincia martedì 1 agosto con i Notturni d’Arte, una serie di percorsi guidati all’interno del Museo dalle ore 20.30 alle 22. Il primo di questi percorsi (ore 20.30) è molto speciale perché riservato alle persone non udenti e accompagnato da un’interprete in Lingua dei Segni. Seguono, dalle 21 alle 22, ogni 15 minuti, altre visite guidate di un’ora, al costo di 8 euro a persona. Il tema della visita è “L’ex ospedale di San Francesco Grande svela i suoi antichi segreti”, un taglio particolare rivolto non solo a chi non conosce ancora il MUSME, ma anche a quanti abbiano voglia di scoprire la storia del palazzo che lo ospita e di Sibilia, la donna straordinaria che 600 anni fa lo volle edificare.

Verranno illustrati, accedendo anche a luoghi normalmente non aperti ai visitatori, diversi argomenti: l’evoluzione dell’edificio dal 1414 a oggi, i fondatori del complesso, la contrada di Santa Margherita, un “hospitale” all’avanguardia, il portale perso e ritrovato, e molto altro ancora.

È possibile acquistare il biglietto “Notturni d’Arte”, fino a esaurimento della disponibilità, presso il Settore Cultura, in via Porciglia 35: dal lunedì al giovedì 8.30-12.30/15.00-18.30; venerdì 8.30-13.30/14.30-16.00; sabato 8.30-13.00, con possibilità di acquisto la sera stessa della visita nel caso in cui i biglietti fossero ancora disponibili. Tel. 049/8204533.

Gli altri appuntamenti del mese sono pensati soprattutto per i ragazzi che restano in città. Ogni giovedì, dalle 17 alle 18, si svolgono i learning game scientifici di “Esperimusme”, per bambini fra i 6 e i 10 anni.

Le tematiche toccano argomenti legati al corpo umano e alle sue funzioni e sono un’anticipazione delle attività previste per l’autunno. Hanno l’obiettivo di avvicinare i bambini, in modo assolutamente giocoso, a tematiche quali il corpo umano, l’igiene, l’alimentazione, i cinque sensi, la genetica.

Il programma prevede 5 incontri: giovedì 3 agosto si inizia con “Lo scrigno dei suoni: Che cos’è la sensazione uditiva che il nostro corpo e tutto ciò che ci circonda produce? Come possiamo immaginare e disegnare i suoni?”, il 10 agosto c’è “A tutto respiro. Come funzionano i nostri polmoni? Grazie a un modellino riusciremo a ricostruirli e a comprenderne il pieno funzionamento!”, il 17 agosto si prosegue con “A stomaco pieno. Abbi cura del tuo corpo: è l’unico in cui dovrai vivere per sempre! Bastano piccoli gesti quotidiani, come scegliere i cibi giusti e mangiare in modo corretto per stare bene”, si continua il 24 agosto con “Un orecchio sopraffino. L’udito è uno dei sensi fondamentali per ascoltare il mondo, ma come funziona veramente il nostro orecchio?”, per concludere il 31 agosto con “Un naso da tartufi. Un percorso olfattivo che ci permetterà di capire quanto conosciamo odori e profumi che sentiamo nella vita di tutti i giorni”.

Ogni laboratorio ha il prezzo di 5 euro.

Prenotazioni a info@musme.it. Tel. 049.658767

E per i più curiosi, i futuri dottori, biologi e scienziati sono previsti laboratori, attività didattiche e giochi, per vivere tutti insieme una settimana divertente ed educativa nelle sale del Museo e negli spazi del chiostro, dal 28 agosto al 1 settembre con “A tutta salute” e dal 4 all’8 settembre “Il corpo nell’arte, un’autentica meraviglia”, tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 13, al costo di 60 euro.

Info e iscrizioni a info@musme.it. Tel. 049.

Informazioni 049 658767 info@musme.it www.musme.it Orari di apertura: da martedì a venerdì, 14.30-19 ultimo ingresso 18.15

Mattina aperto solo su prenotazione

Weekend e festività: 9.30-19 ultimo ingresso 18.15

Chiuso: lunedì non festivi, 25 dicembre, 1 gennaio

Biglietti

Intero 10 euro

Ridotto Gruppi dalle 10 alle 30 persone 8 euro

Ridotto Giovani e studenti 6 euro

Famiglia (2 adulti + 3 bambini fino a 12 anni compiuti) 22 euro

Gratuito bambini fino a 3 anni

Agosto al Musme di Padova, tutti gli appuntamenti

Martedì 1 agosto Notturni d’Arte, visite guidate con interprete per la Lingua dei Segni.

visite guidate con interprete per la Lingua dei Segni. Da giovedì 3 agosto : “Esperimusme”, learning game scientifici.

: “Esperimusme”, learning game scientifici. Dal 28 agosto al 1 settembre: “A tutta salute”, centri estivi.

Gallery