L’agrichef al mercato coperto: show cooking con le erbette di campo

Il giovane agrichef Manuel Innocenti torna al Mercato Coperto di Campagna Amica, a Padova in via Vicenza 23, sabato 23 marzo, al mattino, con un nuovo show coking dedicato alle erbette di campo, primizia di primavera. Il giovane agrichef di Villa del Conte, in forze nell’agriturismo di famiglia “Al Caliero” propone la degustazione gratuita del risotto con i “bruscandoli” freschi. Oltre a spiegare come realizzare questo piatto tipicamente primaverile e come impiegare le erbette di campo in cucina, darà anche dei consigli antispreco per ritualizzare e valorizzare il cibo ancora ad disposizione in casa, abbinandolo ai prodotti di stagione presenti al mercato di Campagna Amica.

*nella foto lo chef Manuel Innocenti (a destra) al Mercato Coperto di Padova

Le aziende agricole che animano il Mercato Padova Km Zero propongono infatti il meglio dell'agricoltura padovana di stagione, dalla frutta alla verdura fresca, dalla carne ai latticini, dal miele e vino alle confetture, dal pane alle piante. C’è anche la possibilità di farsi consegnare la spesa gratuitamente a domicilio grazie ad un pratico furgone elettrico messo a disposizione dal Mercato per raggiungere i clienti direttamente a casa. Tutte le informazioni saranno fornite durante l'orario di apertura.

Il Mercato Coperto Padova km 0 ospita, in uno stabile da 600 metri quadrati completamente ristrutturato, circa venti aziende agricole padovane che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta.

Il mercato è aperto ogni sabato mattina dalle 8 alle 13 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19. Sulla nuova pagina Facebook Mercato Coperto Padova Km0 saranno puntualmente riportate tutte le novità sulle iniziative del mercato coperto di Padova.