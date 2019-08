“Agricoltura Sociale e Probation", convegno al Teatro Excelsior di Mortise

Si terrà martedì 3 settembre alle 18.30 al Teatro Excelsior di Mortise il convegno “Agricoltura Sociale e Probation. Come l’esecuzione penale esterna può supportare le pratiche di Agricoltura Solidale" organizzato da La fattoria in città onlus.

L'ambito

Tema dell'incontro aperto al pubblico è l'esecuzione penale esterna. In particolare verterà sulle connessioni e prospettive future tra l'esecuzione penale esterna e l'agricoltura sociale.

Il convegno rientra nell’ambito delle attività proposte con il progetto “Agricoltura Sociale e Probation” (Psr 2014/2020 Misura 16.9.1 – Fase 1) proposto da La fattoria in città onlus, Cipat Veneto, Cia-Agricoltori Italiani Padova, azienda agricola Chellin Roberta, società agricola Laudato Si, azienda agricola Il Tramonto, con il supporto istituzionale dell’Ulepe (Ufficio di esecuzione penale esterna di Padova e Rovigo) e la collaborazione del Csv.

I temi

Il progetto si propone di definire una prassi corretta di inserimento di affidati in esecuzione penale esterna nel contesto dell’attività agricola sociale, dimostrando il ruolo che può svolgere il settore primario per il reinserimento sociale dei casi di disagio carcerario e individuando i limiti del servizio di pubblica utilità, gli obblighi e i doveri di tutte le figure coinvolte nel rapporto dell’affidamento.

Durante la serata saranno presentati i primi risultati di un anno di lavoro e studio sul tema.

Obiettivo del progetto è l’apertura di un dibattito sulla possibilità di inserimento in agricoltura sociale anche di persone condannate a misure o sanzioni di comunità e persone imputate in messa alla prova, costruendo un confronto tra il mondo agricolo, il mondo associativo e quello del volontariato.