Agrisummer: serata a bordo piscina con Coldiretti Giovani a Villa Italia

Martedì 4 settembre a Villa Italia la serata proposta da Coldiretti Giovani Impresa Padova tra idee innovative, assaggi gustosi e voglia di condividere con coetanei e amici le potenzialità del settore primario.

Evento per tutti

Una serata giovane che racconti “tutto il bello dell’agricoltura” e l’orgoglio degli under 30 di scrivere il futuro nei campi, tra idee nuove e voglia di esplorare nuove potenzialità.

La voglia di condividere con i coetanei ha ispirato “Agrisummer 2018”, la serata messa a punto dal team di Coldiretti Giovani Impresa Padova. Un appuntamento aperto anche a chi non è agricoltore, all’insegna dell’innovazione in un settore che sta conoscendo un profondo cambiamento proprio grazie all’impegno di centinaia di imprenditori subentrati nell’attività di famiglia oppure partiti ex novo con una propria idea da sviluppare in campagna.

Programma

L’idea è piaciuta al punto che, grazie al tam tam generazionale, l’appuntamento registra già il tutto esaurito nella prima parte, quella della cena buffet a bordo piscina, mentre dalle 22.30 sarà ancora possibile unirsi alla festa.

Agrisummer apre alle 20.30 con l’AgriSpritz di benvenuto a km zero, quindi la cena a bordo piscina, allietata da musica dal vivo. Poi la parola passa agli organizzatori per un saluto e per un ringraziamento ai sostenitori dell’iniziativa. Dalle 22.30 largo al divertimento a suon di musica.