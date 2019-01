Coldiretti combatte l’influenza con un carico di vitamina C

Agrumi e kiwi al mercato coperto di Padova sabato 26 gennaio dalle 8 alle 13

Rosse o bionde? Non importa il colore, basta che siano italiane. Le arance, ma in Veneto anche il kiwi, sono tra gli alleati del benessere perchè insieme rappresentano un serbatoio di salute grazie alla vitamina C indispensabile per combattere l’influenza e i malanni di stagione. Per illustrarne le qualità e far conoscere l’uso variegato anche in cucina nel fine settimana, nei Mercati Campagna Amica diffusi su tutto il territorio regionale si svolgeranno varie iniziative con momenti didattici, di intrattenimento e degustazione di spremute, succhi ed estratti.

Domani mattina, sabato 26 gennaio, al Mercato Coperto di Padova in via Vicenza 23 i cittadini consumatori potranno sbucciare mandarini, confrontare la varietà di agrumi, conoscere ricette e segreti per coltivare le piante insieme agli agricoltori di Coldiretti. Il tutto accompagnato dalla degustazione di ottime spremute, ottenute rigorosamente dai prodotti dei nostri contadini. Si potrà anche firmare la petizione #stopciboanonimo grazie al supporto di Giovani e Donne Impresa.

Le aziende agricole presenti al Mercato Padova Km Zero propongono infatti il meglio dell'agricoltura padovana di stagione, dalla frutta alla verdura fresca, dalla carne ai latticini, dal miele e vino alle confetture, dal pane alle piante. C’è anche la possibilità di farsi consegnare la spesa gratuitamente a domicilio grazie ad un pratico furgone elettrico messo a disposizione dal Mercato per raggiungere i clienti direttamente a casa. Tutte le informazioni durante l'orario di apertura.

Il Mercato Coperto Padova km 0 ospita, in uno stabile da 600 metri quadrati completamente ristrutturato, circa venti aziende agricole padovane che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta. Il mercato è aperto ogni sabato mattina dalle 8 alle 13 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19. Sulla nuova pagina Facebook Mercato Coperto Padova Km0 saranno puntualmente riportate tutte le novità sulle iniziative del mercato coperto di Padova.