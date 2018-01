“Ah l’amore, l’amore” teatro alla Sala Civica Barison

In occasione delle feste natalizie Mare Alto Teatro propone alcuni spettacoli di intelligente leggerezza per un un teatro di prossimità ad emissioni zero, senza parcheggi blu e code in tangenziale, un teatro per ritrovarsi con i vicini e sentirli forse più vicini.

Al termine di ogni spettacolo degustazione di vini e sapori del territorio.

Una rassegna realizzata con il contributo degli Assessorati alla Cultura e al decentramento e con la direzione artistica di Silvio Barbiero.

Ah l’amore, l’amore

Di e con Francesca Botti

Alla chitarra Simone Baglivo

Spettacolo comico e cantato. Un musicista. Una donna sola, tra un bicchiere di vino e l’altro, aspetta un uomo. Nell’attesa, fiduciosa che sia la serata giusta, riflette con il pubblico sulla complessità dell’argomento “amore”.

Sommersa da parole vuote, cerca di darne una definizione e di capirne le regole. L’amore per un uomo e la sua assenza. Le viene naturale allora raccontare aneddoti, storie, ricordi, approcci falliti e momenti di gioia; e poi cantare, perché è liberatorio e toccante allo stesso tempo. La musica interrompe, commenta e prova a suggerire una risposta attraverso le note. Ma se arriva finalmente l’atteso uomo? In un attimo tutto cambia e la possibilità di un nuovo amore spinge la donna ad esibire una passerella di luoghi comuni della civetteria femminile. Ma davvero è irrinunciabile un nuovo amore?

Informazioni

Biglietto unico euro 7 (riduzione a euro 5 per possessori tessera ARCI)

MAT-Mare Alto Teatro Associazione Culturale

Cell. 3471658472

Prenotazioni : bit.ly/prenotazione­_spettacoli_mat

matspettacoli@gmail.com