Aiello in concerto a Padova, data zero all'Hall di Padova

Dopo il triplo sold out del “Ex Voto Tour 2020”

Aiello

annuncia a grande richiesta una nuova data

Mercoledì 18 marzo | Padova | Hall data zero

🎟 Biglietti disponibili su ticketone.it a partire dalle ore 11 di giovedì 6 febbraio 2020 e in tutte le rivendite autorizzate TicketOne dalle ore 11 di martedì 11 febbraio 2020

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali

Dopo il triplo sold out per l’“Ex Voto Tour 2020”, viene annunciato a grande richiesta un nuovo appuntamento, mercoledì 18 marzo all’Hall di Padova, data zero della prima tournee di AIELLO.

Info web

https://www.facebook.com/events/483442375882538/