Seminario Ail tra pazienti e medici sulla Leucemia Linfoblastica Acuta a Padova

Per parlare di diagnosi, di innovazione nelle cure e per dare ai pazienti informazioni corrette e aggiornate sulla LLA, l’Ail - Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, con il patrocinio del Gimema - Gruppo italiano malattie ematologiche dell'adulto, organizza un seminario tra pazienti e medici dedicato alla Leucemia Linfoblastica Acuta.

L’incontro si svolge sabato 24 marzo a partire dalle 9.30 nella sala Europa dell’Hotel Galileo.

Leucemia Linfoblastica Acuta

La LLA è una malattia oncoematologica che coinvolge il sangue e il midollo osseo, il tessuto che si trova all’interno delle ossa, da cui hanno origine le cellule del sangue periferico. È una patologia rara, a rapida progressione. La malattia coinvolge le cellule ematologiche immature bloccandone la differenziazione. Si verifica quando all’interno di una cellula del midollo osseo avviene una mutazione o un errore nella duplicazione del dna che ne altera i normali processi di proliferazione e differenziazione. Nei pazienti con LLA, avviene un accumulo incontrollato di globuli bianchi immaturi e maligni (detti blasti) che toglie spazio alle cellule sane del midollo osseo, compromettendo le normali funzioni ematopoietiche. In Europa, vengono diagnosticati complessivamente ogni anno 7mila casi di LLA. I pazienti sono spesso adulti, con un’età media alla diagnosi di 44-55 anni.

L'incontro

Al seminario interverranno importanti esperti italiani come Gianpietro Semenzato, direttore Unità Operativa Ematologia Azienda Ospedaliera Università di Padova e coordinatore tecnico scientifico Rete Ematologica Veneta; Renato Bassan, direttore Ematologia Ospedali Veneziani e Mauro Krampera, direttore Ematologia A.O. Verona. Parteciperanno inoltre Luigi Zanesco, presidente Ail Padova e Felice Bombaci, responsabile gruppi pazienti Ail Malattie Ematologiche.

Ampio spazio sarà dedicato, come di consueto in questi incontri, al confronto tra specialisti e familiari. L’Ail infatti ritiene fondamentale che i parenti e i pazienti possano incontrare i medici, i ricercatori e i volontari per facilitare lo scambio di informazioni ed esperienze.

L’incontro si avvale del sostegno non condizionante di Amgen.

Partecipazione

La partecipazione è gratuita previa iscrizione

06.70386007 - ailpazienti2@ail.it

www.ail.it