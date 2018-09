AIRC, “Facciamo crescere la cultura dell’eccellenza” cocktail charity a palazzo della Ragione

Eccellenza architettonica incontra eccellenza gastronomica e premia un’eccellenza della ricerca scientifica in campo oncologico, l’AIRC - l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - contribuendo così alla ricerca scientifica per la cura della malattia, la prevenzione e la sensibilizzazione perché insieme possano garantire un domani più salutare per tutti noi.

La partnership del cocktail charity, in programma giovedì 13 settembre al Palazzo della Ragione di Padova, è di grande prestigio: la cornice è quella di una delle otto meraviglie della Padova Urbs Picta, Palazzo candidato a rimanere nella storia come patrimonio mondiale Unesco; padrone di casa sarà l’Amministrazione comunale patavina, con il suo assessore alla Cultura Andrea Colasio, grazie al supporto degli sponsor AD Dal Pozzo, Banca Leonardo, Berto’s, Credito Trevigiano, Crefin, Dab Dwt Holding e la collaborazione di BorgoLuce, Ferraro, TuCoffee e ValVerde.

Per rendere la serata unica, AIRC ha poi scelto una eccellenza della gastronomia - lo chef stellato Massimiliano Alajmo con il suo straordinario servizio di catering Alajmo Events - e proporrà ai visitatori la mostra dell’artista designer Gaetano Pesce con tre visite guidate nell’arco della serata.

Ma naturalmente non sarà soltanto il contorno a rendere realmente preziosa la serata, quanto l’occasione per la condivisione di una sfida e di un progetto importantissimo per il domani dei nostri cari più piccoli, i bambini malati di tumore: l’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro, si pone appunto l’obiettivo di rafforzare la ricerca sui tumori pediatrici e a tale fine andranno interamente devolute le donazioni che raccoglierà in questa occasione.

A illustrare il progetto di ricerca scientifica ai nuovi sottoscrittori che, con una donazione minima 100 euro, parteciperanno da protagonisti a questa nuova sfida alla malattia, sarà il Presidente del Comitato Veneto e Trentino Alto Adige, Antonio Maria Cartolari, che torna ancora una volta a Padova per rendere onore alla prestigiosa candidatura mondiale Unesco.

“È soltanto grazie ai progressi della ricerca e alla possibilità di investire impegno e risorse innovative in questa sfida – ha dichiarato il presidente Airc Veneto Cartolari - che possiamo rendere il cancro sempre più curabile. Se ancora ogni giorno, mediamente 1mila persone ricevono in Italiauna diagnosi di tumore, siamo orgogliosi, come principale polo privato, di essere riusciti fino ad oggiadestinare oltre 1 miliardo e 200 milioni dieuro alla ricerca. E questo anche grazie agli oltre 103 mila donatori del Venetoe Trentino A.A.che hanno contribuito a finanziare48 nuovi progetti di ricerca. Un segnale importante per tutti coloro che ancora oggi combattono la loro battaglia e per coloro che si ammaleranno domani”.

La serata comincerà alle 19.30 e proseguirà con la presentazione da parte dell’Assessore alla Cultura e del Presidente AIRC Veneto; sono in programma tre visite guidate alla Mostra delle opere di Gaetano Pesce a seguire il cocktail.

AIRC Comitato Veneto e Trentino Alto Adige

L'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, la più grande realtà italiana privata per la promozione della più qualificata ricerca scientifica in campo oncologico. Donazioni alla ricerca sui tumori pediatrici: c/c AIRC Comitato Veneto IBAN: IT54Y0503411711000000000923

AIRC Comitato Veneto e Trentino Alto Adige: tel. +39 045 8250234 - com.veneto@airc.it

Jessica Bianchetti - jessica.bianchetti@airc.it- FB @Airc Comitato Veneto - press.veneto@airc.it

Palazzo della Ragione, candidato Patrimonio Mondiale Unesco

È la più grande sala pensile d'Europa, famosa per la forma della sua copertura, fatta a carena di nave rovesciata. Nel Trecento Giotto venne incaricato della decorazione delle pareti del salone con un ciclo di figurazioni il cui programma fu dettato da Pietro d'Abano, medico e astrologo, ma la sua opera fu interamente distrutta da un incendio nel 1420. La decorazione venne rifatta, seguendo il medesimo programma iconografico, dal maestro padovano Nicolò Miretto con la collaborazione di Stefano da Ferrara e di altri pittori. Il ciclo di affreschi è suddiviso in 333 riquadri, si svolge su tre fasce sovrapposte ed è uno dei rarissimi cicli astrologici medievali giunti fino ai nostri giorni.

Uno dei massimi esponenti del design italiano, con una retrospettiva ospitata fino al 23 settembre 2018 nel maestoso edificio civico medievale. Capace di anticipare e declinare l’odierno universo figurativo, Pesce, per primo, ha abbattuto i confini tra arte, architettura, design e industria, costruendo un universo immaginifico di progetti e oggetti, diventati vere icone della creatività e riconosciuti in tutto il mondo. Info tel. 049 8719255. http://www.padovaoggi.it/eventi/gaetano-pesce-tempo-multidisciplinare-palazzo-ragione-23-maggio-23-settembre-2018.html

Chef Alajmo, Alajmo Events

Per il cocktail l’AIRC ha scelto Alajmo per dare onore alle eccellenze padovane.

È infatti dal Secondo Dopoguerra, proprio con il banco di formaggi di nonno Vittorio sotto il Salone di Padova, che la famiglia Alajmo inizia a dedicarsi al mondo della gastronomia e della ristorazione di qualità. Nel 1981, dal fortunato incontro di due giovani talentuosi (Erminio Alajmo e Rita Chimetto) nascono “Le Calandre” e con gli anni i figli Raf, Max e Laura scelgono la strada che più li coinvolge, portandoli oggi, con ruoli diversi, alla guida del Gruppo Alajmo.