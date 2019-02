Sportello di primo ascolto sui disturbi del comportamento alimentare (DCA) a Selvazzano

Sabato 2 marzo dalle ore 15 alle ore 17 è in programma il prossimo appuntamento dello Sportello di Primo Ascolto sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) organizzato dai volontari dell’Associazione “Ali di Vita” al Centro Civico Presca in via Colombo 1 a San Domenico, momento di incontro gratuito ed anonimo dove chiunque può reperire informazioni ed indicazioni sulle problematiche legate ai disturbi del comportamento alimentare.

“L’Associazione “Ali di Vita” – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – con le numerose iniziative organizzate nel territorio offre alla Cittadinanza la possibilità di conoscere a fondo questi disturbi che sono dei disagi profondi e che purtroppo spesso si trasformano in patologie di difficile cura”.

“I disturbi del comportamento alimentare – aggiunge l’Assessore ai Servizi alla Persona e alle Pari Opportunità della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – sono subdoli e quando ci si accorge della loro presenza spesso è tardi. Ecco perché assieme all’Associazione “Ali di Vita” ci prodighiamo per sensibilizzare sull’argomento con tutte le realtà del territorio come le parrocchie, le cooperative, le scuole, le associazioni sportive e culturali di volontariato, i comitati genitori e altri in modo da prevenire il più possibile tale fenomeno e nello stesso tempo supportare le famiglie di chi ha questo tipo di malattia”.

“Ali di Vita – sottolinea la Presidente Loredana Borgato – è un’Associazione di volontariato no profit, costituita nel febbraio 2016 per prevenire, per sensibilizzare e per facilitare una maggior comprensione di questa subdola malattia: i Disturbi Del Comportamento Alimentare (DCA), Anoressia Nervosa, Bulimia Nervosa e Bing Eating Disorder. Abbiamo organizzato eventi, corsi di formazione, sportelli di primo ascolto con i familiari di chi soffre di DCA. Uno dei nostri obiettivi è la lotta al pregiudizio che spesso accompagna questa malattia; fondamentale è fornire informazioni chiare e semplici per far capire quali ne siano le caratteristiche. Soffrire di DCA non è una moda, né un capriccio, è una malattia estremamente pericolosa che tende gradualmente a nascondere la sofferenza che sempre accompagna chi ne soffre”.

Gli Sportelli di Primo Ascolto, curati dai volontari dell’Associazione Ali di Vita, sono rivolti a tutti ma soprattutto ai familiari, parenti ed amici di chi soffre di Disturbi del Comportamento Alimentare.

Per informazioni

Telefono 334.8120796

Mail associazionealidivita@gmail. com

Sito https://www.alidivita. org/

