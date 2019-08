Ajde Zora in concerto a Villa Pisani di Monselice per "Viaggi sonori"

Sabato 10 agosto presso Villa Pisani di Monselice si terrà il quarto e ultimo appuntamento di Viaggi sonori: 4 serate di musica dal vivo, arricchite anche da proposte culinarie, incontri tematici e arte che ci trasporteranno “verso luoghi lontani”.

Questa volta il viaggio sarà verso i Balcani, con la musica di Ajde Zora.

Milica Polignano: voce; Giulio Gavardi: chitarra, saz e sax; Micol Tosatti: violino; Francesco Mattarello: fisarmonica; Giorgio Marinaro: basso; Francesco Prearo: batteria e percussioni.

Il progetto “Ajde Zora” sorge dall’incontro di quattro musicisti con la cantante serba Milica Polignano. Il loro repertorio mescola brani della tradizione balcanica con pezzi, movimentati e malinconici, della tradizione rom dell’est Europa. Il gruppo riarrangia musiche tradizionali in cui l’energia e la passionalità della musica popolare si sprigiona tra frenetiche danze e struggenti ballate, raccontando storie fuori dal tempo che testimoniano la realtà di popoli dal passato travagliato.

Per tutta la serata sarà presente il punto ristoro a cura di Ostaria Nòva che proporrà cibi e sapori come nelle Osmize, le tipiche “cantine aperte” del Carso, con vini e birre selezionati per la serata.

Informazioni e contatti

Qui trovate il programma dell'intera rassegna Viaggi Sonori:

https://villapisanimonselice.it/viaggi-sonori-musica-verso-luoghi-lontani/.

Viaggi Sonori è ad ingresso libero.

I concerti iniziano alle 22. Punto ristoro dalle 20 con Cibi e Sapori a cura di Ostaria Nòva. In caso di pioggia il programma si svolgerà all’interno della villa.

Web: https://www.villapisanimonselice.it - https://www.ajdezora.com/

Evento Facebook