Al & Jay and the Stonecrazy live al Parco È Fantasia di Padova

Venerdì 4 ottobre Invisible Sound presenta Al & Jay and the StoneCrazy live al Parco È Fantasia/Mappaluna. La serata inizia dalle 19.30 con DJ set by TSO (Trattamento Sonoro Obbligatorio). Il concerto inizia alle 21.30.

Alessandro Brunetta - sax, clarinetto, armoniche, piano

Jay Zonta - voce, ukulele, chitarra, armonica, kazoo

Riccardo Rampazzo - beatbox

Loris Tagliapietra - ukubass.

Al & Jay and the StoneCrazy sono una miscela esplosiva, fresca e originale tutta da ballare. Il frizzante sound è una miscela di blues, reggae e funky con originali testi in italiano e spagnolo. Nasce inizialmente come duo composta dal sassofonista Alessandro Brunetta (sax, clarinetto, armoniche, piano) e il cantautore Jay Zonta (ukulele, chitarra, armonica, kazoo, voce). Dopo aver passato un anno portando il loro estroso spettacolo in giro per i locali e le strade di Venezia, Bruxelles e Amsterdam si aggrega al duo la solida e speciale sezione ritmica: “The StoneCrazy” composta da Riccardo Rampazzo al beatbox e Loris Tagliapietra all’ukubass.

Qui un assaggio del loro sound: https://youtu.be/9EN4461aP88

Invisible Sound nasce da due persone che amano la musica, di tutti i generi, e amano soprattutto scoprire di continuo musica che spesso rimane nascosta ed invisibile, oscurata dal mainstream. La musica fa bene all'anima e, se ascoltata dal vivo, fa nascere incontri e genera energia che è bello condividere.



La serata musicale si tiene in uno spazio dedicato, la sala ALMA: per raggiungerci attraversate il parco e i gonfiabili e tutto il resto, sempre dritti fino in fondo e troverete un edificio con i graffiti. Lì c'è una scaletta, ci trovate lì.

Informazioni e contatti

Punto ristoro disponibile: carne, pesce, pizza, per info e prenotazioni: 345 2630287.

Web: https://www.facebook.com/events/1325704457602859/

Parcheggio disponibile opposto al cancello di ingresso al parco. All'ingresso del parco trovate un cancello: per entrare bisogna premere un pulsante nero (è per la sicurezza dei bimbi).