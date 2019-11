Arriva la magia di "Aladdin” al cinema de Il Giardino dei Giochi

Dopo il successo della festa di Halloween i volontari fanno un’altra proiezione cinema. Per la Festa di Halloween “Il Giardino dei Giochi” ha organizzato il cinema con “Piccoli Brividi” una caccia al tesoro e il trucca bimbi ricevendo un grande consenso dal pubblico dove centinaia di persone hanno partecipato.

I volontari, unendo le forze, hanno creato questo progetto per la comunità, riprendono con la stagione invernale, organizzando per sabato 7 Dicembre la proiezione del film “Aladdin” all’interno della sala cinema di Villa Francesconi Lanza, sede della Chiesa di Scientology di Padova che mette a disposizione gli spazi gratuitamente.

I volontari ricordano che queste attività servono per portare calma, solidarietà e sano divertimento nella comunità senza odio, razzismo e nel rispetto dei diritti umani, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard: «La tolleranza è un buon fondamento su cui costruire i rapporti umani».

Aladdin, il film fantasy del 2019 della Walt Disney Pictures, racconta di un furfantello di strada dal nobile cuore, innamoratosi di una bella principessa, riesce a spacciarsi per un nobile pretendente grazie all'ausilio di un genio. Le bugie, però, emergono, e il ragazzo deve dimostrare il proprio vero, grande, valore. La durata del film è di 128 minuti. La visione è programmata per il giorno 7 dicembre 2019 alle ore 15 presso Villa Francesconi Lanza in Via Pontevigodarzere, 10 a Padova. I volontari come sempre offriranno stuzzicheria, dolcetti, pop corn e bevande.

Informazioni e contatti

L’ingresso è libero a tutti e gratuito. Per maggiori informazioni chiama il 391.438.1933, scrivi a ilgiardinodeigiochipadova@gmail.com o visita la Pagina Facebook Il Giardino dei Giochi.

