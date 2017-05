AlbatrosLIVE festival, la Festa della Birra di Montegrotto Terme

L'associazione AlbatrosLive organizza ogni anno l’albatrosLIVE Festival, la Festa della Birra in via del Santo, appuntamento imperdibile in apertura dell’estate, capace di radunare più di tremila persone a sera.

Tutti gli associati, ragazzi volontari dai venti ai quarant'anni, investono tempo, impegno e passione per realizzare uno degli eventi più attesi del territorio, che conferma ogni anno il suo grande successo all’insegna della grande musica rock, rigorosamente live, e delle ottime birre.

PROGRAMMA

Per undici serate consecutive, gruppi musicali e le migliori cover band italiane, che ripercorrono la storia del rock e non solo, si esibiscono davanti ad un pubblico tanto vasto quanto vario.

All’interno della festa sono allestiti stand dei dolciumi e un mercatino con bancarelle per un divertente shopping serale.

All’esterno invece un’ampia area parcheggio gratuita, anche ad uso esclusivo per moto e motorini.

Un vero e proprio festival con concerti live, tribute band, intrattenimenti e spettacolo, senza dimenticare l’ottima cucina (pizzeria con due forni a legna, menù tipico bavarese, würstel stinco e crauti, galletti, panini, piadine, patatine fritte e molto altro) e la tanto amata birra.

BENEFICIENZA

Amicizia, crescita per i giovani, volontariato e solidarietà: questi gli obiettivi e i valori che, di anno in anno, l’albatrosLIVE festival promuove e per cui è nato.

Pagati gli oneri comunali e imposte varie, Albatroslive devolve l’utile in beneficenza grazie ai progetti albatrosLIVE smile, destinati sia all’interno del territorio sampietrino che fuori.

ABCVOLLEY

L'evento si svolge in concomitanza con abcVolley, il torneo di volley 3x3 in programma il 10 e 11 giugno.

Tutti i dettagli qui.

DETTAGLI UTILI

Non si accettano prenotazioni dei tavoli, ma la rotazione dei circa 1500 posti a sedere è abbastanza veloce.

In caso di pioggia la festa continua sotto il tendone.

Solo in caso di pioggia persistente l’organizzazione si riserva il diritto di annullare i concerti in programma.

Rimangono sempre e comunque aperti bar e cucine.

Apertura cucina ore 19.30

Inizio concerti ore 22.30

INFORMAZIONI

Campi da Calcio di via del Santo, zona Industriale di Montegrotto Terme

Ingresso libero

346.6422958

info@albatroslive.com

www.albatroslive.com