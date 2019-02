Spettacolo “Alberi. Canto per uomini, foglie e radici” alla sala dei Giganti

Per ricordare la sparatoria del 5 marzo 1999, nella quale sono morti, nell’ex dipartimento di Fisica tecnica dell’Università di Padova, Walter Maccato, sindacalista della Cgil e rappresentante dei tecnici in consiglio, Francesco De Ponte, direttore del dipartimento e Antonio Bezze, tecnico e responsabile del laboratorio, viene organizzato lo spettacolo “Alberi. Canto per uomini, foglie e radici”.

Scarica la locandina dell'evento

In scena Erica Boschiero - cantante e chitarrista, Vasco Mirandola - narratore, ed Enrico Milani - violoncellista, che si interrogano sulle differenze e le somiglianze della vita di esseri umani e alberi, oltre che sui vitali insegnamenti della natura.

All’inizio della serata Annalisa Oboe - prorettrice alle Relazioni culturali, sociali e di genere dell’Ateneo, Arturo Lorenzoni - vicesindaco del Comune di Padova e Aldo Marturano - segretario generale della Cgil di Padova ricordano gli amici e colleghi vittime della sparatoria.

Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione online sul sito www.unipd.it/alberi.

Iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Padova.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

