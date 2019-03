“L’albero teorico”, presentazione del libro di Tiberio Crivellaro alla Galleria Cavour

Sabato 9 marzo 2019 alle ore 17 in Galleria Cavour, piazza Cavour a Padova, si terrà la presentazione del libro di Tiberio Crivellaro”L’albero teorico” (Cleup). Introduce il prof. Adone Brandalise, intervengono la prof.ssa Annita Di Mineo e il prof. Vincenzo Guarracino. Sarà presente l’autore.

Più di un gesto – più che spie, segnali, consapevoli di non potersi, nonostante tutto, emancipare dalla loro gettatezza nel dominio della retorica, ma tuttavia perseveranti per un’esigenza avvertita come indiscutibile – nel corpo delle scritture che si aggregano in quest’ultima raccolta di Tiberio Crivellaro, sembra lasciar intendere come in esse si riaffermi, sino a farsi progetto evidente, l’intenzione di concludere un lungo itinerario nelle occasioni della poesia, con un che di definitivo, suggello o congedo, comunque non sfiorato dal piacere del compimento e in tutto indifferente alla suggestione di finali conciliazioni. (...) (dalla Prefazione di Adone Brandalise).

Tiberio Crivellaro è nato in provincia di Padova nel 1955. Finalista nel 1991 al Premio Diego Valeri con la sua prima raccolta Per lingue peregrino (Calusca Edizioni), è presente in antologie fra le quali Il verso all’infinito. L’Idilio leopardiano e i poeti a fine millennio(Marsilio) e Poeti latini tradotti da scrittori contemporanei(Bompiani), entrambe curate da Vincenzo Guarracino. Tra le sue ultime sillogi Senza perdere la tenerezza (Manni). Numerosi i suoi interventi a conferenze, convegni e congressi internazionali. Ha tenuto lezioni e letture alla McGill University di Montreal dove nel 2003 è stata messa in scena la sua opera teatrale Blu di Prussia (un dialogo tra Theo e Vincent Van Gogh). Collabora al quotidiano La Sicilia, al settimanale L’Altro Giornale Marche e alla riviste internazionali Borromeo, Cita en la diagonales, De Inconscientes. È anche autore di arte visiva.

Informazioni

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

donolatol@comune.padova.it - tel. 049 8204529

Gallery