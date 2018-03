Alborosie a Sherwood Festival

Martedì 3 luglio Sherwood Festival accoglie sul palco Alborosie.

Serata realizzata in collaborazione con BomChilom Sound.

⭐SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI SHERWOOD FESTIVAL 2018⭐

Orari

Apertura cancelli: ore 19

Inizio concerto Mainstage: ore 21

Alborosie & The Shengen Clan

Alborosie, il cui vero nome è Alberto D’Ascola, è nato a Messina, Sicilia. Durante l’adolescenza trascorsa a Milano, fa parte di diversi gruppi per poi unirsi ai Reggae National Tickets, che girano regolarmente l’Europa in tour nella seconda metà degli anni Novanta. Un giorno, quando la band viene invitata a suonare in Giamaica, Alborosie, ispirato dagli eventi, decide di lasciare il gruppo e cambiare la sua vita. Ben presto si ritrova a vivere in Giamaica e a lavorare come ingegnere ai Gee Studios di Portland, dove si trova a contatto con molti notevoli artisti giamaicani e non solo. Da appassionato studioso di musica giamaicana è affascinato dalle tecniche di registrazione analogiche e impara a suonare diversi strumenti (come chitarra, basso e tastiere).

Oggi il suo Shengen Studio i piedi delle colline di Kingston, contiene apparecchiature un tempo appartenute a personaggi come King Tubby e Coxsone Dodd. É qui che Alborosie si immerge nel passato della musica reggae e crea l’essenza del suo sound rivoluzionario: per questo motivo rappresenta la nuova entusiasmante era del reggae.

Alborosie ha prodotto un buon numero di album acclamati dalla critica: non solo Soul Pirate, disco di debutto, ma anche Escape To Babylon (2009), 2 Times Revolution (2011), Sound The System e Dub The System (2013), Alborosie Meets King Jammy -Dub Of Thrones (2015) e infine Freedom & Fyah.

Per il 2018 è prevista l'uscita del nuovo disco che vedrà la collaborazione con alcuni dei membri originali degli Wailers, la leggendaria band che ha accompagnato la carriera musicale di Bob Marley. Infatti, sarà un disco composto da tredici tracce prodotte e registrate da Alborosie con l’ausilio dei membri del gruppo citato poc’anzi.

www.facebook.com/ OneAlborosie

Biglietti

Prevendite 20 euro + d.d.p. disponibili su:

Sherwood.it www.tinyurl.com/SH18tkt

Ticketone https://tinyurl.com/ AlboTKT1

Ingresso alla porta 20 euro

Al termine del concerto ingresso "1 euro può bastare"

Informazioni

Canali ufficiali del festival:

www.sherwood.it

Facebook: www.facebook.com/festival.sherwood

Twitter: www.twitter.com/sherwoodpadova

Evento Facebook

Evento ufficiale