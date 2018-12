"Alchimie del risveglio", camminata meditativa sul Monte Grande

Sabato 22 dicembre dalle 9 torna "Alchimie del risveglio", camminata meditativa tra i colli Euganei sul percorso del Monte Grande. Ritrovo ore 9 a Passo Fiorine

Dettagli

«Inizio dell'inverno. Connessione profonda con il silenzio della natura, quali forze vivono nel bosco durante l'inverno, cosa troviamo nell'incontro con l'aria, la luce, la terra, in questo periodo in cui tutta la natura tace, aspetta, protegge, mantiene, per poter poi, in primavera far sbocciare nuovamente». Nel corso della passeggiata ascolterete, respirando in modo consapevole, per creare contatto e ascoltare la forza dell'inverno celata dietro l'apparente immobilità.