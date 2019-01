Ritratti d'attore al teatro “Quirino De Giorgio” con "L'alchimista" di Ben Jonson

Sabato 2 febbraio, alle ore 21.15, presso il Teatro "Quirino De Giorgio" in Piazza Zanella 29, si terrà lo spettacolo "L'alchimista", di Ben Jonson, regia di Giovanni Florio. Compagnia L'Archibugio di Lonigo (Vi)

Spettacolo comico e frizzante alla maniera della compagnia Archibugio. Sottile, Pupa e Facciatosta, tre ladruncoli alle prese con la truffa del secolo. Intrufolatisi in casa del nobile Amasenno assente, la trasformano in una bottega d’alchimista, raggirando ignari clienti. Ma Amasenno sta per tornare…

Biglietti

Inizio spettacoli: sabato ore 21.15

Biglietto intero: euro 8

Biglietto ridotto (studenti 8-26 anni, over 65 e soci COOP) euro 6

Spettacolo 28 aprile biglietto ingresso unico euro 10

Prenotazione biglietti

Dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 21.

Sabato dalle ore 10 alle ore 13. Possibilità di tessera posto fisso.

Ritiro biglietti prenotati: Sabato entro le ore 20,45. Domenica entro le ore 16,30.

Apertura botteghino un’ora prima dello spettacolo

Info: teatrotergola2008@libero.it - Tel. 345 1863367 - www.teatrotergola.org

