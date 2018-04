“Aldila’ del violino”, conferenza spettacolare al Teatro ai Colli

“Aldila’ del violino”, conferenza spettacolare sulla liuteria e la morte

Con Matteo Fantoni

venerdì 20 aprile -ore 21 (Teatro ai Colli - via Monte Lozzo)

Testo e Codirezione Sara Venuti

Teatro Insonne

La rappresentazione è per un massimo di 20 persone, è gradita la prenotazione.

Partendo dalla famiglia Amati, i primi che verso la metà del millecinquecento concepirono il violino così come lo conosciamo ancora oggi, attraversando i secoli lo spettacolo di Matteo Fantoni, che con Sara Venuti ha fondato il Teatro Insonne che si occupa dal 2012 di teatro fisico, cerca di scoprire e far luce sul più grande liutaio di tutti i tempi il cremonese Antonio Stradivari e il suo “segreto”. Cosa rende così perfetto il suono dei suoi strumenti? E’ davvero la vernice usata a rendere gli strumenti unici? Davvero esiste un segreto che l’artigiano si portò per sempre con sè nella tomba? Tante domande a cui lo spettacolo non da una risposta, perché non si parlerà di segreti, ma di cose semplici: di suono, di legno, di pialle, della vita e della morte.

Una conferenza-spettacolare per demolire non tanto il mito in sè, ma l’idea stessa della mitizzazione, del divino, dell’altissimo irraggiungibile e di come l’essere umano, mitizzando, si precluda l’idea di essere pienamente dotato.

Ingresso unico 12 euro

Info: 3277661425 - info@teatroaicolli.it

